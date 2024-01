Cuidar del medioambiente sigue siendo una consigna vigente con el paso de los años. Sin embargo, cuando de autos se trata, ingresar al mundo de los eléctricos suena a una realidad muy alta de costear. Una empresa china dice que puede cambiar este esquema con uno de sus modelos: el Dolphin Mini.

La gigante mundial a la que nos referimos tiene su sede en Shenzhen, sudeste de China. BYD (Build your Dreams), es su nombre desde su fundación en 1995.

De hecho, en Santiago, en parte es responsable de poner en circulación a una flota de buses eléctricos, de forma progresiva, desde mayo de 2016.

El mercado de autos eléctricos ofrece soluciones sustentables ambientalmente hablando, pero esto se vuelve inversamente proporcional al tipo de inversión que debe hacerse al adquirir uno o más de estos vehículos.

BioBioChile, de visita a la ciudad china donde BYD tiene su mayor planta de producción, capaz de competir y hasta destronar en ventas mundiales a Tesla a finales de 2023, conoció el modelo Dolphin Mini que llegará al mercado chileno en pocas semanas.

La idea era no sólo contemplar la carrocería y grado de autonomía de este city car. También, surgieron una serie de dudas en cuanto a precio, capacidad de carga, cuidado del medio ambiente, entre otras interrogantes válidas, antes de ofrecerlo a un público no habituado a los eléctricos, con promesas factibles de materializar.

En palo rosa y, para otras pupilas, salmón, el color parece ser lo de menos. Lo importante es la estrategia que BYD gesta desde China, junto a su filial en Santiago, para hacer posible su llegada a nuestro país.

Chile es un importante destino de distribución, pese a que sólo circula un 1% de autos eléctricos en esta franja larga sudamericana. No obstante, Tesla, de Elon Musk (Sí, el mismo que se mofó de BYD hace más de una década) llega a Chile este jueves 1 de febrero, lo cual no parece una casualidad.

“¿Has visto sus autos?”, respondió Musk a una periodista, cuando buscaba una opinión de la fabricante asiática y sus autos eléctricos. El estadounidense salió prácticamente de reversa cuando Build Your Dreams (frase imposible más norteamericana), lo superó el año pasado en ventas: 484 mil 507 vehículos eléctricos, menos que los 525 mil 409 comercializados por BYD en el mismo periodo.

“Eso fue hace muchos años. Sus coches son muy competitivos hoy en día”, respondió el alto ejecutivo 13 años después. En ese entonces, como ahora, la empresa asiática de tecnología guardó silencio y se dedicó a producir.

What do you think of BYD?

Elon Musk starts laughing… have you seen their cars ?

pic.twitter.com/aSvcqmOAo8

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 27, 2023