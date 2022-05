La desarrolladora Activision ya anunció la fecha para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2, el juego saldrá a la venta el próximo 28 de octubre.

Si bien, no se han dado a conocer detalles específicos, se espera su presentación y el estreno de un tráiler para junio. Esto debido a que durante ese mes se llevará a cabo el Summer Game Fest Show, donde se acostumbra a presentar novedades.

Por ahora, solo se conoce lo que muestra el teaser revelado por la compañía, donde se muestran imágenes del puerto de Long Beach. Allí se divisan algunas de las figuras más icónicas de la fuerza operativa 141.

Este adelanto deja que en claro que Modern Warfare 2 contará con el recordado equipo formado por el Capitán John Price, Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish y Kyle “Gaz” Garrick.

Este no sería el único juego de Call of Duty que se encuentra en camino, ya que también se conoce que la compañía está trabajando en una versión nueva y mejorada de Warzone.

En específico, Modern Warfare 2, estará disponible para PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One. Por ahora se desconoce si el juego tendrá una versión móvil.

Assemble the Task Force: The new era of #CallofDuty begins on October 28, 2022.#ModernWarfare2 https://t.co/3E0kzUOm83 pic.twitter.com/qEOifrOx3S

— Activision (@Activision) May 24, 2022