WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, está constantemente incorporando nuevas funciones, en esta oportunidad, se dio a conocer, que se podrá reaccionar a través de emojis a los mensajes de los chats.

Según detalló WaBetaInfo, el sitio especializado en WhatsApp, mediante un tweet que decía: “WhatsApp está trabajando en reacciones para mensajes (seguradas por cifrado de extremo a extremo) en una nueva actualización de WhatsApp beta para Android e iOS.”

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. 👍❤️😂😮😢🙏 pic.twitter.com/o9CMW6pnsN

