China ha tomado una ventaja competitiva importante sobre Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial (IA), según dijo el antiguo jefe de software del Pentágono, Nicolas Chaillan, al periódico económico londinense Financial Times.

“No tenemos ninguna posibilidad de competir con China en 15 o 20 años”, aseguró el experto, quien calificó la situación actual como “un hecho consumado” e incluso añadió que, en su opinión, la carrera entre China y Estados Unidos “ya ha terminado”.

Entre otros aspectos abordados en la entrevista, Chaillan afirmó que China se dirige hacia el dominio mundial debido a sus avances en los campos de la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y las capacidades cibernéticas.

Asimismo, en su primera entrevista a los medios tras haber dejado el cargo, Chaillan denunció que las capacidades de ciberdefensa de EE.UU. están al “nivel de un jardín infantil” en algunos departamentos gubernamentales.

El experto había recientemente renunciado al Pentágono en protesta por la lentitud del gobierno estadounidense en el cambio tecnológico, especialmente en el ámbito militar.

Luego de la publicación del medio británico, Chaillan precisó en sus redes sociales que EE.UU. no ha perdido aún la batalla de la inteligencia artificial, pero que esto sí ocurrirá si es que el país norteamericano no reacciona a tiempo.

“Para aquellos que vieron este artículo, quiero aclarar una cosa. Nunca he dicho que hayamos perdido. Dije que tal como están las cosas y, si no despertamos ahora, no tenemos ninguna posibilidad de luchar contra China en 15 años. También dije que están liderando en IA y cibernética en estos momentos. No dentro de 10 años , como se menciona en los informes”, aclaró Chaillan.

“Son hechos de sentido común. Estamos compitiendo con 1.500 millones de personas. O somos más inteligentes y ágiles o perdemos. Y punto”, agregó.

For those who saw this article, 8 want to clarify one thing. I never said we lost. I said as it stands and if we don't wake up NOW we have no fighting chance to win against China in 15 years. I also said that they're lea…https://t.co/pelTLC0Z1M https://t.co/q8vxSkZ70M

— Nicolas Chaillan (@NicolasChaillan) October 10, 2021