Con el 100% de las mesas escrutadas en el Distrito 8, Pino obtuvo 6.648 votos (1,41%), cifra que no le alcanzó para ser electo como diputado.

“Nos unió más como pareja”. Así, el periodista Christian Pino agradeció a su pareja, la ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar, tras reconocer su derrota en las elecciones a diputado de este domingo.

Sus palabras llegaron a través de un video publicado en Facebook este lunes, donde el excomunicador de TVN que fue candidato por el Distrito 8 aseguró que se encuentra “tranquilo”.

“Siento que hice todo lo que estaba a mi alcance”, sostuvo, añadiendo luego que “la gente confió en otras opciones y era una posibilidad. Esa también es parte de la democracia”. “Estoy en paz. Recuperar el don de la fe me hace pensar que Dios tiene pensado para mí otro destino, y eso me reconforta y me da esperanza”, aseguró.

Fue más tarde que anunció que tras la derrota volvería a la academia y dio las gracias “por tener a una mujer como Karla (Rubilar)”.

“Como es público, esta campaña fue dura y muchas veces injusta. Pero también nos unió más como pareja y como familia. Estoy más orgulloso que nunca por tener a una mujer como ella a mi lado”, afirmó.

Con el 100% de las mesas escrutadas en el Distrito 8, Pino obtuvo 6.648 votos (1,41%), cifra que no le alcanzó para ser electo como diputado.

Recordemos que la campaña de Pino se vio envuelta en cuestionamientos luego que un reportaje de T13 revelara denuncias de funcionarios del ministerio que apuntaban a que la ministra envió instrucciones a través de un chat para favorecer a Pino. En ellos, incluso el mismo excandidato habría pedido organizar actividades de campaña.

Si bien la defensa del equipo de comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social, tal como consignó BioBioChile, indicó que toda colaboración con Pino fue de manera voluntaria, fuera de horario laboral y con presupuesto propio, la Contraloría General de la República dictaminó que la secretaria de Estado cometió una infracción al vulnerar el principio de la prescindencia.