Desde la emblemática Sala La Comedia de Teatro Ictus llega al Estadio Nacional la obra ‘Primavera con una esquina rota’, en una función única, gratuita y abierta a todo público, a las 20 horas. Este hito teatral constituye el proyecto de Teatro Ictus y Estadio Nacional en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil y militar en Chile.

El montaje, que se presentará en el frontis del Estadio Nacional, constituye un ejercicio de memoria histórica y del teatro en Chile puesto que, en 1985, durante la temporada en que Ictus desarrollaba la obra, el actor y protagonista, Roberto Parada, se enteró del asesinato de su hijo, José Manuel Parada, en el contexto del caso Degollados.

Pese al dolor, Parada decidió seguir adelante con la función y ofreció un estremecedor acto donde, de forma casi inverosímil, las líneas calzaban de forma exacta con lo que él mismo vivía en ese momento. Ese día, la sala de Ictus estaba llena, pero conforme fue avanzando la obra, el lugar se fue llenando de gente; amigos y cercanos que, tras correrse la voz de la muerte de José Manuel, decidieron salir de sus casas e ir a acompañar a Roberto.

Primavera con una esquina rota

“Primavera con una esquina rota” es una adaptación escénica de la novela de Mario Benedetti, publicada en 1982, que narra la historia de una familia que sufre duramente las consecuencias del exilio y la prisión en el Uruguay de 1973. La trama se desarrolla paralelamente entre una cárcel uruguaya, donde está recluido el protagonista, y México, país en el cual su familia y amigos sobreviven al exilio.

La versión 2023 de esta pieza teatral dirigida por Jesús Urqueta, cuenta con un elenco compuesto por Daniel Muñoz, Paula Sharim, Nicolás Zárate, Cameila Oliva y dos actores que fueron parte del equipo original de 1984, como son María Elena Duvauchelle y Roberto Poblete.

La resistencia de Ictus

En 1955, un grupo de estudiantes del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica decidió iniciar un trabajo independiente, experimental y alejado de la academia. Un año después, este distanciamiento daría origen al Teatro Ictus, compañía que inauguraría su quehacer con el estreno de obras como La tertulia de los dos hermanos de Mónica Echeverría y una serie de textos creados al alero del Ictus, entre ellos, Primavera con una esquina rota.

Durante la dictadura civil-militar (1973-1990) el teatro debió reinventarse y hacer frente a esas nuevas circunstancias que vivía el país. Por ello, Ictus se transformó en un espacio de libertad donde se hablaba de todo aquello que estaba prohibido, era un lugar de verdad y realidad, cuestiones tan simples, pero tan negadas por ese tiempo.

“Creo que ésta obra al mostrarla abiertamente para quien quiera estar ahí tiene el significado de que las historias y los dolores que hemos pasado en muchos pueblos, no pueden ser infinitos. Tienen que ser reparados y, por eso, ésta historia de exilio y testimonio de muerte en Chile es importante exponerla arriba de un escenario para todas y todos los que lo necesiten, quieren y visiten este lugar tan simbólico como lo es el Estadio Nacional”, manifestó Paula Sharim, directora del Teatro Ictus.

A 50 años

Con esta conmemoración, Teatro Ictus y Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional rinde “homenaje a las y los artistas chilenos que tuvieron la valentía de resistir el período más negro de nuestra historia, así como también a todos quienes padecieron la época”, adelantan desde su producción.

“En esta conmemoración de los 50 años, nosotros como sitios de memoria del Estadio Nacional agradecemos esta oportunidad de acción conjunta con Teatro Ictus, ya que nos permite traer la memoria al presente. Sólo conociendo nuestro pasado podemos evidenciar los errores y pensar en un mejor futuro para las generaciones que vienen, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”, expresó Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

“La importancia de esta función gratuita y abierta a todo público en el Estadio Nacional permite traer un recuerdo que no debemos olvidar. La memoria es frágil y, especialmente, este año, hay que conmemorar con registros históricos. Asistir a esta función única de ‘Primavera con una esquina rota’, permitirá que quiénes no conocen la historia puedan entender que la memoria no es sólo hablar del pasado, sino que también del futuro”, concluyen desde su producción.