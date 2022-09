“Molly Bloom”, el monólogo basado en el capítulo final del “Ulises” de James Joyce, regresa a la cartelera local de la mano de su protagonista: Gaby Hernández.

El montaje se basa en la obra de la actriz Viviane de Muynck y el director Jan Lauwers (Bélgica), que a su vez se inspira en el último episodio del libro del autor irlandés, “Penélope”.

La historia sigue los pasos de “una mujer mayor durante una noche de insomnio y reflexión que busca reavivar la relación con su marido, encontrándose con interlocutores imaginarios como su amante, su primer amor y el hombre de sus sueños, quienes van presentándole nuevos caminos de descubrimiento personal con todas sus complejidades y deseos, los que muchas veces tuvo que reprimir”, detalla la sinopsis.

“Desde que leí Ulises de James Joyce a los 17 años que ya tenía claro que quería ser actriz”, comentó Gabriela Hernández. “Me dije: este monólogo lo tengo que hacer alguna vez”.

Sobre su participación en el monólogo (que se extiende por 80 minutos), la actriz confesó que “ser dirigida por Jan Lauwers y Viviane de Muynck con la producción de Fundación Teatro a Mil ha sido para mi extraordinario. Siento que ha sido lo mejor, he tenido muy buenos papeles y muy entretenidos, pero esta Molly fue, desde mi adolescencia, un sueño y se cumplió”.

Tal como el “Ulises” de Joyce, el texto está escrito casi sin signos de puntuación, lo que lo convierte en una declamación sin respiro. Aquí una muestra: “Está claro que una mujer quiere ser abrazada 20 veces al día casi para parecer joven no importa por quién siempre que se esté enamorada o amada por alguien si el hombre que quieres no lo tienes delante algunas veces por Dios bendito estaba pensando me iría yo a los muelles en una noche oscura donde nadie me conociera”.

“Molly Bloom”, coproducción de la Fundación Teatro a Mil y Teatro UC, estará en cartelera hasta el 15 de septiembre, de miércoles a sábado a las 20:30 horas en el recinto ñuñoíno (Jorge Washington 26, Ñuñoa). Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y en Ticketplus.