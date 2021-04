Por primera vez en la historia de la Escuela de Teatro UV se realiza una convocatoria donde el foco está puesto en el público de la Sala Negra Juan Barattini Carvelli. A través de la Encuesta de Públicos identificaron los temas de mayor interés: contingencia social y política, innovación en lenguajes escénicos y género. El Comité de Públicos+Programadores, fue compuesto por público fidelizado de la Sala e integrantes de la Escuela, seleccionó las obras que conforman la cartelera.

La cartelera, enmarcada en el Plan de Desarrollo de Públicos financiado por la Convocatoria Pública 2020 de Planes de Desarrollo de Públicos, se desarrollará desde el jueves 8 de abril hasta el 13 de mayo.

La Temporada

La Temporada Teatral Sala Negra en Línea contará con obras, conversatorios y coloquios gratuitos dirigidos a distintos públicos. Las creaciones presentes son Reminiscencia, Pieza que sirve de comedor, cocina y dormitorio, La vida en el aire, Un Viaje al Universo del Principito, Artificial, Turba, La Compañera y El apellido comienza contigo, Variación III.

Christopher Ortega, Coordinador de Extensión y Vínculo Teatro UV, comenta que “con Sala Negra Juan Barattini asumimos la responsabilidad de vincular nuestro modelo de programación a las expectativas del público que asistía a Sala Negra. Por eso, una de las primeras acciones fue el levantamiento de una Encuesta de Públicos que nos permitiera conocer sus intereses y como habían adaptado sus prácticas de participación cultural en pandemia. Ya con esos datos recabados convocamos a seis personas externas al Área de Extensión, entre público senior, estudiantes, titulados y académicos de la Escuela para invitarles a desarrollar de manera conjunta una convocatoria y posterior selección de obras para darle continuidad a nuestra clásica Temporada Teatral Sala Negra que, por motivo de la contingencia sanitaria, se ha adaptado para transmitir teatro de manera digital”.

Ortega agrega que “el encuentro entre público y creadores ha sido una de las ventajas de la modalidad virtual que, además de obligarnos a ver teatro desde la pantalla, nos ha permitido conversar con artistas de distintas latitudes y buscar puntos de encuentro en torno a la experiencia vivida en tiempo presente”.

Las obras serán transmitidas a través de la plataforma Zoom, de manera gratuita y el público podrá reservar su entrada al correo electrónico extension.teatro@uv.cl

Programación Sala Negra en Línea

1era semana

Reminiscencia de Le Insolente Teatre / Santiago / Jueves 8 de abril 19:00 hrs.

A través de un uso delicado y seductor de las plataformas digitales, Mauro escarba en su biografía personal y al mismo tiempo en la biografía de la ciudad, en una memoria reciente y de cicatrices profundas. Se trata de una experiencia que pone el foco en lugares mágicos y singulares, relevando una topografía emocional, una relación con la ciudad que para todas y todos siempre es diferente, pero en la que inevitablemente nos encontramos.

En Reminiscencia se instala un sello de investigación propio y único, como una apuesta a un nuevo género, nos encontramos con un ensayo documental biográfico muy sensible, político e íntimo a la vez. ¿Qué va a pasar con nuestras huellas cuando ya no estemos aquí? ¿Quedarán nuestras voces en las calles en la carpeta de una memoria externa?, ¿Qué relato de nosotros contará google cuando ya no estemos acá? ¿Podremos volver a encontrarnos, a tocarnos, a evocar juntos la realidad que queremos?

Pieza que sirve de comedor, cocina y dormitorio de Estudio Creativo / Valparaíso / Jueves 15 de abril 19:00 hrs.

Testimonios de las muertes de Sabina, nos sumerge en ese universo marginal y brutalmente honesto que Radrigán siempre supo retratar. A través de la vida de dos viejos que han trabajado en un puesto de frutas por más de treinta años, los que de pronto se ven enfrentados a una violenta y hostil burocracia, a la que difícilmente podrán hacerle frente. A partir de ahí, el colectivo crea y se enfrenta a las dificultades de hacer teatro en pandemia, en Valparaíso y a la distancia. Cruzando realidades, cuestionamientos y experiencias, lo que da origen a “Pieza que sirve de comedor, cocina y dormitorio”.

La vida en el aire de la Asociación Cultural Peruano Británica / Lima, Perú / Jueves 22 de abril 19:00 hrs.

Sara es una doctora peruana especializada en temas medioambientales. Llegó a Londres para hacer un doctorado; ahí conoció a Peter, un artista con quien emprendió una relación de pareja y un proyecto familiar. Se instaló en las afueras de la ciudad con su esposo, su hija y su hijo y por un tiempo se dedicó enteramente a su familia, hasta que llegó una llamada desde Lima: la oficina de la OMS en Latinoamérica la quería contratar para estudiar el aire en su ciudad natal. Sara tomó esta oportunidad anteponiendo sus propios anhelos a la serie de demandas que toda madre siente sobre ella. Y se va, y vive lo que tiene que vivir. Pero la culpa contraatacará en la forma de un insospechado accidente que pondrá su vida en suspensión.

Un Viaje al Universo del Principito de Siderales Teatro / Valparaíso / Sábado 24 de abril 17:00 hrs.

La obra de teatro trata sobre el reencuentro de una mujer astrónoma y su sobrino, con quien habla sobre diversos conceptos astronómicos con el fin de motivarlo en esta ciencia. La tía se encuentra con que su sobrino, un adolescente que intenta ser youtuber, apenas la recuerda, y descubre que además es aficionado al libro de El Principito. Ambos tienen un misterioso viaje por el Universo en el que la tía le enseña diversos objetos astronómicos (como exoplanetas, nebulosas o púlsares), sorprendiendo a su sobrino por la belleza del Universo y su inmensidad, y por el lugar que ocupa la Humanidad en él.

Segunda semana

Artificial de Teatro del Terror / Santiago / Jueves 29 de abril 19:00 hrs.

La obra se sumerge en cinco oscuros fragmentos, que sin estar relacionados unos de otros, se entrelazan bajo problemáticas que giran en torno a situaciones que abordan temas como la biotecnología, la inteligencia artificial, el individualismo digital y la ecología profunda. Para ello, una niña/niño que nos anuncia un viaje distópico, una refugiada que busca asilo en un país que es controlado por inteligencias artificiales, un repartidor de uber que nos muestra la individualización narcisista de las calles de una ciudad, un hombre que busca respuesta existenciales a través de un test de Turing, y una pareja que debe decidir si vivir o morir ante una guerra primitiva en donde animales y seres humanos deben luchar por su supervivencia dentro del planeta, nos muestran distintas realidades, que bajo una atmósfera ominosa, cuestiona nuestro presente a través de trágicas situaciones del futuro.

Turba de Lausra Sbdar / Buenos Aires, Argentina / Jueves 6 de mayo 19:00 hrs.

Una obra que se sumerge en el terrible mundo de la trata de mujeres y se atreve a darle una voz implacable a uno de los sujetos más silenciados.

“Su monólogo se vuelve canto, se vuelve grito, se vuelve declamación. Todos los registros atraviesan esta Turba que puede ser una, pero también es muchas”, señalan desde su producción.

La Compañera de MalaMadre / Santiago / Martes 11 de mayo 19:00 hrs.

Dos niñas deben disertar en la escuela sobre un héroe de la patria. Una de ellas decide hacerlo sobre su madre: Cecilia Magni, la Comandante Tamara, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Lo familiar y lo íntimo se mezcla con la historia oficial. ¿Qué hacer con lo personal? ¿Qué historia queremos escuchar? ¿Quién es el otro? Está por sonar la campana y el tiempo se acaba para alcanzar el ideal.

El Apellido comienza contigo. Variación III de Chaska Mori / Perú / Jueves 13 de mayo 19:00 hrs.

La Variación III es una nueva capa del montaje escénico El apellido comienza conmigo que cuenta, a partir de la biblioteca paterna, la historia del padre, de un país, de una época, de los sueños frustrados y de unas masculinidades donde la fragilidad nunca ha tenido cabida.