En el marco de su paso por el programa “Más de ti”, de BBTV, la actriz chilena Ximena Rivas reveló desconocidos detalles de uno de sus personajes más recordados por el público: “La Poncia”, rol que desempeño en la teleserie “Aquelarre” de TVN.

“La Poncia era un personaje que en el papel era una empleada doméstica, en general, que había tenido una relación (amorosa) con el dueño de casa. Nada más”, recordó la artista, quien quiso darle una impronta propia a su interpretación.

“En esa época yo era muy amiga de don Eduardo Parra y de Roberto Parra. Y dije: ya, que sea cantora popular”, agregó. De ahí en más, el personaje tuvo otro impulso. Con una entonación característica, “La Poncia” se volvió inolvidable para los telespectadores.

“Él (Eduardo Parra) me enseñó a tocar guitarra. Me hizo tres temas inéditos para la teleserie”, contó Rivas. “Yo quería que fuera cantora, que tuviera una particularidad campestre, y ahí se me ocurre que hable todo en rimas… La directora (María Eugenia Rencoret) me dice: cómo se te ocurre… Y luego, me dijo ‘probemos"”.

Con sus rimas, su guitarra y sus propias canciones, Poncia se convirtió en uno de los personajes emblemáticos de la teleserie. “Tuve que cambiar cada texto (del guion), ¡porque jamás me escribieron una rima!”, recordó.

Por estos días, “Aquellarre” está siendo retransmitida a través de la señal abierta de TVN. Los capítulos se emiten de lunes a viernes después del noticiero vespertino “24 Horas Al Día”.

Revisa la entrevista completa de Ximena Rivas con “Más de ti” de BBTV en este enlace.