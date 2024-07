El junio pasado, el cantante puertorriqueño Don Omar, reveló a sus seguidores que padecía cáncer, diagnóstico que había mantenido en secreto hasta entonces. Sin embargo, pocos días después informó que estaría libre de la enfermedad.

El referente del reguetón, se sometió a una operación que terminó con positivos resultados. Aunque no entregó muchos detalles, todo indica que ya se encuentra bien.

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme“, escribió en su Instagram el mes pasado.

Don Omar tras superar el cáncer

Ahora, durante una entrevista que dio en el canal de YouTube El show de Piolín, el reguetonero habló un poco más de lo que fue el proceso y como lo vivió.

“Sentí miedo, pero sentí paz en algún momento. Creo que el miedo era más por la poca información que tenía de lo que estaba sucediendo conmigo, no miedo a quizás morirme, sino el miedo a quedarme vivo y seguir enfermo“, reveló.

Asimismo, comentó que “pasé de todo, hermano. De esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios: ‘Sabes qué yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía. Que sea lo que tú digas, me va a traer paz, sea lo que sea’“.

Además, explicó por qué decidió mantener oculto su diagnóstico. “Nunca le dije nada a nadie, yo nunca compartí esto con nadie, yo quise quedarme callado todo el tiempo“.

“Creo que fue una de las razones por las que empeoró la situación y yo no quería hablar con nadie, yo tenía mucho miedo, estaba en medio de la gira, y la gira era todo un éxito, yo en algún momento sentí que no quería dañar la atmósfera“, agregó.

Por último, reflexionó: “Yo veo hoy la vida completamente distinta, veo la vida como algo que es muy pasajero, algo que es muy sensible, frágil, sin importar cuánto tiempo disfrutamos. (…) Ese sentido de fugaz, de poder perder la vida, de que la vida es un momento fugaz, me cambió“.