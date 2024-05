Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El álbum \'Once Upon a Time in Shaolin\' de Wu-Tang Clan, considerado el disco musical más caro del mundo grabado en 2015 y vendido por 4 millones de dólares, se exhibirá por primera vez en un museo en el sur de Australia del 15 al 24 de junio. Los visitantes podrán escuchar treinta minutos de los dos CD del álbum en una lujosa caja de piel y plata, parte de la muestra \'Namedropping\' que incluye objetos relacionados con nombres de \'estatus\' especial.