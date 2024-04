Joe Jonas se escapó al Cajón del Maipo en su visita a Chile: Fans ya teorizan al respecto

En el marco de la visita de Jonas Brothers a Chile, donde se presentaron el martes pasado en el Estadio Bicentenario de La Florida, Joe Jonas aprovechó su estadía para visitar el Cajón del Maipo.

A través de Instagram, el realizador Yusuke Hagiwara publicó un registro fotográfico del periplo del estadounidense por la zona, que tendría relación con la grabación de un videoclip.

En plataformas digitales, la sorpresiva aparición de Joe Jonas fue celebrada por los fans de Jonas Brothers, quienes se reencontraron con el público local a 11 años de su última visita.

El oriundo de Nueva Jersey llegó a Chile tras un tumultuoso último año, todo esto a raíz del quiebre amoroso con su exesposa, la actriz británica Sophie Turner.

Joe Jonas filming what appears to be a music video in Chile! (4/23) pic.twitter.com/kVlypTOxmP

— jonas brothers news (@jbrosnews) April 23, 2024