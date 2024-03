“El Cura Rojo”

Antonio Vivaldi, figura central del Barroco, fue un personaje llamativo. Desde el color del cabello a su incansable actividad. Esto, a pesar de tener una salud delicada que, sin embargo, no le impidió tocar el violín, componer sin cesar y asistir a los estrenos de sus óperas (Las más conocidas son La costanza trionfante degl’amori e degl’odii y Farnace, y se desconoce cuántas realmente compuso, muchas extraviadas totalmente o en forma parcial).

A pesar de ser sacerdote, se dedicó a la composición, la música y a ser empresario. Apoyado por las hermanas Paolina y Anna Girò, que lo cuidaban y atendían. Anna era una contralto, y a ella Vivaldi destinó los mejores papeles de sus óperas.

“Es un compositor importantísimo. Su personalidad y trabajo tuvieron muchísima influencia en lo que vino después”, dijo Jaime Carter, clavecinista que asumió la dirección de Syntagma Musicum Usach a partir de esta temporada.

“El mismo Johann Sebastian Bach aprendió de él, porque le llegaban manuscritos y hacía el ejercicio de transcribirlos para teclado. Tuvo ahí una verdadera escuela y absorbió esa influencia italiana que fue imperante en Europa. Era una lógica muy clara y las otras regiones se adecuaron a lo que proponían los compositores italianos”, complementó Carter.

El autor de Las cuatro estaciones “fue uno de los fundadores del concierto barroco y un compositor muy amplio, con cientos de obras para distintas agrupaciones instrumentales. Además, fue muy importante para el desarrollo de la sonata y la ópera, que cumplía un rol clave en la Venecia de ese tiempo”.

Redescubierto

Aunque fue famoso, murió pobre. Hoy es considerado uno de los compositores más célebres.

“Queremos explicar que Vivaldi fue redescubierto a partir del siglo XX. No es que antes fuera un desconocido, pero no se valoraba como ahora”, agrega Jaime Carter. “Era un compositor importante, que había hecho mucho en su tiempo, pero de segunda línea. Ese va a ser uno de los puntos del concierto: explicar que él no tuvo la suerte de otros compositores como Georg Friedrich Haendel, por ejemplo, que siempre ha sido célebre y famoso, desde que estaba vivo”.

Syntagma Musicum Usach

Syntagma Musicum Usach ofrecerá un programa con siete obras de Vivaldi compuestas en diferentes etapas de su vida: dos conciertos, dos sonatas y tres piezas vocales.

De ellas, el Concierto para laúd o la Sonata Nº 12, que es una cita al tradicional tema de “La Follia” y un homenaje a Arcangelo Corelli -que ya lo había utilizado en sus propias sonatas- son bastante conocidas. Otras, como la Sonata Nº 5 para cello y bajo continuo o las arias de las óperas Arsilda, regina di Ponto y La verità in cimento, son poco interpretadas en la actualidad.

Vivaldi, el corazón del Barroco será el primer programa de la temporada 2024 de Syntagma Musicum Usach, que se extenderá hasta enero del próximo año. Ésta incluye repertorio español, americano, inglés, además de una versión de cámara de El Mesías de Haendel.

Vivaldi, el corazón del Barroco tendrá dos funciones: el miércoles 3 de abril en el Teatro Aula Magna y al día siguiente en el Auditorio FAE Usach. Ambas funciones desde las 19:30 horas y con entradas gratuitas disponibles en el sistema Portaltickets.

Programa

Vivaldi, el corazón del Barroco

Concierto para laúd en re mayor, RV 93

Allegro-Largo-Allegro

“La tiranna avversa sorte”

Aria de la ópera Arsilda, regina di Ponto, RV 700

Concierto para clave y violín en re menor, RV 541

Allegro-Largo-Allegro

Sonata Nº 5 para cello y bajo continuo en mi menor, RV 40

Largo-Allegro-Largo-Allegro

“Un certo non so che”

Aria de la ópera Arsilda, regina di Ponto, RV 700

Sonata Nº 12 en re menor “La Follia”, RV 63

“Vinta a pie”

Aria de la ópera La verità in cimento, RV 739

Syntagma Musicum Usach

Gonzalo Cuadra: canto

Hernán Muñoz: violín barroco

Paulina Mühle-Wiehoff: violoncello barroco

Rodrigo Díaz: tiorba

Jaime Carter: clavecín y dirección musical

Natalia Cantillano: violín barroco (invitada)

Javier Farfán: viola barroca (invitado)