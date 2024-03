Andy Summers, el mítico guitarrista de The Police, se presentará en Chile con la banda que tributa las canciones de la banda inglesa.

El músico arribará al país en el marco del aniversario número 31 del Centro de Eventos Blondie, el próximo 8 de agosto, con la afamada agrupación Call The Police, que completan el vocalista y bajista Rodrigo Santos y João Barone, baterista de Paralamas.

Canciones como “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Driven To Tears”, Roxanne” y “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otras, son parte del catálogo del grupo.

Andy Summers en Chile

“Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose, queriendo llevarnos a diferentes países del mundo. Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police”, comentó Rodrigo Santos.

Santos y Summers se conocieron en Río de Janeiro en 2014, a través del empresario Luiz Paulo Assunção, responsable de la representación de ambos. A partir de ahí, iniciaron una amistad que se transformó en sociedad musical y varias presentaciones juntos, done mezclaban éxitos de The Police, Barão Vermelho y la carrera solista de Rodrigo Santos.

En 2017, Andy y Rodrigo invitaron a João Barone (Paralamas do Sucesso), quien sugirió el título Call The Police.

“Es una oportunidad increíble poder tocar con una leyenda de la guitarra, como Andy Summers, y con Rodrigo, que está sorprendiendo en la tarea de cantar el repertorio clásico de The Police. Más allá de cualquier otra cosa, nuestro inmenso respeto y agradecimiento a Andy, Stewart y Sting por todo lo que han hecho por la música. El trabajo de The Police está en el salón de la fama del rock”, define Barone.

Andy Summers, fan incondicional de la música brasileña, también ha grabado y compartido escenario con otros artistas de dicho país, como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione, por nombrar algunos.

Las entradas para el show están disponibles a través de la plataforma Blondie Tickets con los siguientes valores: $32.000 (Preventa Internet), $35.000 (Preventa 1), $38.000 (Preventa General) y $42.000 (Admisión General).