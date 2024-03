Una compleja polémica envuelve a Danna Paola, cantante y actriz mexicana quien pidió hostigar a una usuaria de (X) luego que esta exigiera un supuesto pago de 400 mil dólares a cambio de cederle su nombre.

Ocurre que ad portas del lanzamiento de su nuevo disco, “Childstar”, la ex “Élite” quiso cambiar su nombre en redes sociales de Danna Paola a simplemente Danna, a secas, lo que terminó arrastrándola a una controversia que por estas horas enciende las redes.

A través de su canal de WhatsApp, la artista explicó el plan a sus fans, y que el cambio había sido efectivo en la mayoría de las plataformas excepto (X), donde el nombre ya estaba registrado.

Por la misma vía, Danna contó que la usuaria se había negado a darle el @, y que ahora le exigía una millonaria suma a cambio del gesto.

“Entonces, tenemos que hacer un plan. Algo tenemos que lograr, y me tienen que ayudar, porque la señora no quiere, y no le voy a pagar 400 mil dólares… Yo digo que hagamos un complot”, dijo entre risas mediante un audio.

“Que nos lo regale, es que la señora es mi nombre. Y la señora, pues ¿su Twitter qué? ¿Cómo lo hacemos? Les toca que armemos un plan porque no lo estamos logrando”, agregó la artista.

Tras el llamado de la cantante, sus fans acudieron en masa a hostigar a @Danna, quien fue víctima de mensajes de odio en su contra. Por ahora, de hecho, su cuenta está cerrada al público general, con acceso restringido.

@Danna compartió pantallazos de los ataques, y luego Paola reaccionó en su grupo de WhatsApp con un nuevo mensaje, esta vez mucho más conciliador.

“Oigan, no incitemos al odio por más difícil que sea la situación. Sabemos que esa plataforma en específico tira mucha toxicidad y odio, y que a veces lleva mucho veneno que uno quiere sacar de su ser, pero podríamos evitarlo, sobre todo en esta situación. Imagínense el bombardeo a la pobre Danna”, escribió.

“No se enganchen en Twitter, seguir alimentando todo esto solo genera más bardo, toxicidad innecesaria, bullying entre todos, y negatividad”, añadió.

¿Qué ocurrió, entonces, con el nuevo perfil en (X) de la mexicana? La respuesta está en @dannajustdanna, nueva cuenta de la intérprete. “Pero bueno, ya, se le disculpó, se le mandó un besito”, comentó para dar por cerrada la polémica.