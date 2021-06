A seis meses del lanzamiento de su último disco “K.O”, Danna Paola da vuelta la página con “Mía”, canción que marca un quiebre con las composiciones melancólicas, dolorosas y de desamor de su anterior álbum, el mismo donde reflexionaba sobre las vulnerabilidades de un quiebre afectivo que se resistía a desaparecer.

“K.O era acompañarme a vivir ese proceso: salir adelante, abrazar todo lo que estaba viviendo, la tristeza, las capas que estaban dentro mío… Porque después de ese proceso algo cambió en mí. (“Mía”) es una nueva yo. Ahora estoy en un proceso súper pleno de mi vida, feliz”, cuenta a BioBioChile desde México, donde desmenuza el nuevo concepto artístico que sintetiza en una premisa: “Welcome to the new me”.

Se trata del primer sencillo de su próxima producción discográfica, escrito por la propia azteca en colaboración de Pablo Martin, coproductor junto a The Swaggernautz y Pablo Valda.

“K.O fue mi terapia, componer cada una de las canciones. Estaba yo en un mood (modo) súper triste, depresivo, empoderado, de llorar mientras perreas, bailas… Por eso ‘Mía’ es distinto, realmente quería que se notara ese cambio. Y solito fue, automático. Cuando las cosas fluyen es cuando más se notan”, dice.

Sobre la rapidez de este nuevo ciclo que inicia, Danna lo resume así: “Son páginas. Es un libro entero el que vengo yo a platicar y a contar con mi música y mis composiciones. Es como pasar de capítulo, y así como en la vida pasas de relaciones, de momentos, te cambias a un sitio, yo necesitaba un cambio. Pero es así como se maneja la industria hoy… Yo me aburro muy rápido y soy alguien que está en constante cambio”.

(P): Parece ser que la pandemia ha afectado poco tu ritmo de producción: has publicado colaboraciones, un disco, y ahora el primer adelanto de otro. ¿Cómo has vivido esta coyuntura sanitaria?

(R): Más que afectarme me ayudó mucho, me hizo enfocarme y poderme dedicarme bien y al 100% a la música… Al no tener la necesidad de ir al estudio, y estando aquí (en mi casa) comencé a componer muchas más canciones, más honestas. Todo el proceso de K.O; ahí fueron donde más les di tiempo… Y esta monotonía de hacer Zooms, hacer la promoción de esta manera (virtual), de repente a uno la cansa y llega un momento en que la mente se ‘crashea’ a nivel creativo. A mediados de marzo, más o menos, me bloqueé; no podía componer y fue ahí cuando llegó ‘Mía’.

(P): Semanas atrás dijiste: “puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera”, cuando te fotografiaron besando a un chico en un yate en el Mediterráneo. Las declaraciones tuvieron mucho eco en Latinoamérica. ¿Cómo lidias con el hecho de ser una mujer pública? Pareciera ser que las mujeres aún, en 2021, no pueden hacer “lo que quieran” sin que pese un cuestionamiento sobre ellas…

(R): Básicamente no voy con la bandera de preocuparme de lo que digan o no sigan los demás. Creo que estoy 100% segura de quién soy, de lo que quiero demostrar, de lo libre que soy como mujer, de cómo me he abierto un camino en mi carrera, que me ha costado. Por supuesto que he recibido todos los años de mi carrera muchísimo machismo; hace falta liberarse un poco. Yo siempre he querido mantener mi vida privada, privada; porque es lo único que me queda. Y contar mi historia, mis experiencias, en mis canciones, no en un cotilleo ni en chismes ni nada de eso.

Para mí lo más importante es tener una parte para mí en casa, guardada, porque al final ponerla en el ojo público siempre es contraproducente. Creo que las cosas valiosas hay que tenerlas para uno mismo; cualquier ser humano le gusta siempre cuidar las cosas. Para mí es muy importante, me empodera ser una mujer libre y poder estar con quien yo quiera, salir con quien yo quiera, y todas esas experiencias pasarlas a canciones y que la gente se identifique conmigo. Creo que es una cosa por la otra.

(P): Por opiniones como esa, y por hablar de temas que a veces tus colegas no abordan, te has convertido en un “ícono” para muchas mujeres. ¿Sientes algún grado de miedo que te cataloguen así?

(R): No me da miedo; el miedo solamente es medio a lo desconocido. El miedo es inseguridad y nos limita en la vida. Yo tengo muchísimas inseguridades, cuido muchísimo las cosas que hago y digo, pero creo que mientras más auténtico y genuino se es, la gente abraza muchísimo eso. Y eso lo he visto con mis fans. Para mí es básico ser yo misma, defender mis ideales, mi manera de pensar. No me da miedo. Agradezco el cariño que me dan… Al final es el público el que te pone ahí. Siento que mientras más honestos sean con ellos, es lo mejor que te puede pasar. Porque jugar a ser un personaje que no eres, no está cool, y eso hay que romperlo. Creo que no hay que tratar de mostrar algo que realmente no eres, y mi música me ha acercado a realmente ser quien soy.

Fuera de la “Elite”

(P) ¿Cómo has visto el estreno de la cuarta temporada de Elite, la primera sin ti en las filas? ¿Te invitaron a participar de las promociones? Muchos exintegrantes fueron convocados para este proyecto…

(R): El problema fue que justamente estoy viviendo en México… Por supuesto me invitaron a ‘Stories’, pero no había manera de que fuera a España, ni de que yo pudiera escribir algo. Tomé una decisión importante de no formar parte de la cuarta temporada, ya terminando la tercera. Para mí, verla terminada y ver que mis “compis” están de estreno, me emociona mucho, porque es un proyecto que respeto, quiero y adoro. Saber que la historia sigue, que mis compis están ahí es cool. Por supuesto que me encanta y por supuesto que va a ser raro que no esté ahí… Yo les deseo el mejor éxito del mundo y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy disfrutando mucho con mi música.

(P): El disco “Sour”, de Olivia Rodrigo, tiene muchas coincidencias con “K.O”, que salió publicado meses antes. ¿Notas esa similitud?

(R): Sí, me encanta. Olivia es alguien que admiro muchísimo, y me agrada muchísimo y me encanta su frescura, y su manera de escribir por supuesto que se asemeja muchísimo a la mía. Y me identifico con un montón de canciones. Tengo el gusto de conocerla un poco y creo que es alguien que tiene muchísima luz y no tiene labia dentro de esta industria. Y eso le ha abierto una puerta gigante al ser 100% sincera con lo que siente y escribe. Eso es algo que agradece el público y parte de la razón del éxito cuando eres honesto.

(P): En ese contexto, ¿cómo ves a Denise Rosenthal en el concierto internacional de voces femeninas del pop? Colaboraste con ella recientemente…

(R): La admiro intensamente; es un pedazo de mujer, de luz, de persona maravillosa. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y Lola Indigo en “Santería”, pero me encantaría hacer algo juntas. Me encanta que sea tan ella y que defienda tanto su manera de ser, de expresarse, su arte, su contexto, su entorno. Es alguien que me enorgullece mucho; verla crecer y tan empoderada, tan fuerte y tan talentosa. Eso me encanta dentro de esta industria: es increíble saber que entre mujeres estamos para apoyarnos. Su álbum me parece una brutalidad, espectacular. Ojalá volvamos a colaborar.