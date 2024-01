A 20 años del lanzamiento de "Murder on the Dance Floor", mucho pasó en la vida de Sophie Ellis-Bextor, que vuelve a ser hit con "Saltburn".

El inicio de este 2024 debe ser uno de los mejores que vivió Sophie Ellis-Bextor, la cantante británica que vuelve a ser hit gracias a Saltburn, el éxito de Amazon Prime Video.

La película protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi usó la canción “Murder on the Dance Floor”, que Sophie lanzó en 2001, para una particular escena, lo que hizo que se hiciera rápidamente viral en todas las redes sociales.

Un fenómeno parecido al que vivió Kate Bush, cuando sonó “Running Up That Hill” en la cuarta temporada de “Stranger Things” y llegó a las mil millones de reproducciones del tema en Spotify, además de ponerse en las listas de hits del momento.

El detalle, al igual que en el caso de “Murder on the Dance Floor”, varias décadas habían pasado desde que el mundo conociera la canción.

Pero muchos se preguntan, qué pasó en la carrera de Sophie durante los 20 años desde que se lanzó su canción más popular. Aquí lo revelamos.

Sophie Ellis-Bextor: el día que destronó a Victoria Beckham

Aunque los años no parecen pasar por la vida de Sophie Ellis-Baxter, la realidad es que a sus 44 años logró forjar una exitosa carrera en la música, así como una numerosa familia.

La cantante comenzó su carrera como cantante en 1997, aunque el mundo del espectáculo lo conoció mucho antes.

Es hija de Robin Bextor, productor y director de televisión Janis Ellis, una actriz y presentadora de televisión inglesa conocida por estar en programas infantiles como Blue Peter, donde Sophie tuvo su primer encuentro con el espectáculo, y Open Air en BBC.

Por lo mismo, a nadie sorprendió que Sophie tomara una carrera musical en su juventud, cuando en 1997 se lanzó al estrellato como vocalista de Theaudience, un grupo de música dance, con quienes estuvo solo un par de años hasta que el sello Mercury Records, para el que trabajaba decidió despedir al grupo, consignó The Independent.

En ese momento tenía 20 años y pensó que su carrera musical había terminado, por lo que se dedicó a ser modelo. Sin embargo, poco después y entrando al milenio, le pidieron que cantara el sencillo house, “Groovejet”, el puntapié para una carrera de solista, pero también al éxito.

Entró número 1 en las listas de ventas de Reino Unido, quitándole la posición a Victoria Beckham, la exSpice Girl con su primer tema en solitario y además, compitió con Madonna por ser la “canción del momento”.

Al respecto, mencionó que “fue una locura. Realmente diría que esa canción cambió mi vida, no solo porque me dio un salvavidas para volver a lo que quería hacer, sino también porque me introdujo a un género completamente diferente”.

Rápidamente, vino su primer disco, Read My Lips, donde vino el exitoso “Murder on the dancefloor” que ahora es tan popular como en su época, cuando los canales de música pasaban una y otra vez el videoclip, mientras ella recorría el mundo cantando la canción.

Incluso, estuvo en México, en una presentación que califican como el “momento que la mantiene humilde”, cuando estuvo en un set con maniquíes y un grupo de baile, con Maite Perroni en medio, para acompañarla, indicó Infobae.

Una carrera que no paró

Desde ese momento, la carrera de Sophie no paró, en 2003 sorprendió con el álbum Shoot from the Hip, para 2007 Trip the Light Fantastic y además apoyó la gira de George Michael, a quien nunca pudo conocer.

“Tuvimos ocho citas juntos, pero estaba bastante claro que él estaba siendo bastante privado…”, señaló en una entrevista.

Su carrera continuó y aunque no tuvo hits tan grandes como Groovejet o Murder love on the dancefloor, siguió con varios álbumes más, específicamente en 2011, 2014, 2016, 2019, 2020 y 2023, aunque hay que destacar que varios contienen nuevas versiones de sus éxitos como “The Song Diaries” que toma sus canciones grabadas junto a una orquesta.

Aunque la música no fue lo único, también consiguió formar una numerosa familia con Richard Jones, miembro de la banda The Feeling, por quien también la llaman Mrs Jones.

Lo conoció en 2002 y quedó embarazada de él a las 6 semanas, desde ahí nunca más se separaron. “Cuando realmente amas a alguien, quieres que florezca”, indicó cuando habló de él.

La pareja tiene cinco hijos: Sonny (19), Kit (14), Ray (11), Jesse (13) y Mickey, el pequeño que está a punto de cumplir 6 años.

Su experiencia como madre la llevó a tener también un podcast, Spinning Plates, donde entrevista a madres trabajadoras. Aunque también tiene un programa en BBC Sounds y escribió sus memorias, donde contó que la vida no es tan perfecta como se ve por fuera.

En pandemia aprovechó el encierro para vestir todas sus lentejuelas y transmitir música disco los viernes, de ahí su disco, Kitchen Disco, inspirado en esos momentos de sus éxitos junto a sus fans.

Vuelve a ser hit

Aunque nunca tuvo un nuevo éxito mundial como el que vivió con ‘Murder On The Dancefloor’, siempre estuvo activa y sigue siendo una cantante muy reconocida en Reino Unido y el mundo.

Claro que gracias a Amazon Prime Video volvió a sonar como nunca antes, luego de que Barry Barry Keoghan bailara desnudo su canción en “Saltburn”, registrando más de 1.43 millones de reproducciones, consignó NME.

La cantante reaccionó a la bonita noticia publicando un sentido homenaje a través de Twitter, donde señaló “¡Wow, gracias por todo el amor a Murder Love. Feliz año nuevo Xx!”.

Wow.. thank you for all the Murder love. Happy new year! Xx https://t.co/8D6Z8G0kcf — Sophie Ellis-Bextor (@SophieEB) January 1, 2024

Aunque ya se había referido al tema cuando contó el proceso para estar en la canción. Contó a People que “Realmente no sabía exactamente cómo jugaría en términos del papel que tenía en la película hasta que la vi en la proyección, pero me encantó”.

Añadiendo, “Creo que es una película muy inteligente, divertida e inteligente. Realmente la disfruté”.

Sin duda alguna Sophie Ellis-Bextor está feliz con su nuevo boom mundial, tanto que incluso volvió a bailar la canción, en lentejuelas recorriendo su casa, aunque esta vez para Tiktok.