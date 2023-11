Este sábado, comenzó una nueva jornada del Fauna Primavera 2023, el festival que reunió a distintos exponentes de la música alternativa nacional e internacional. En esta ocasión, los encargados de la apertura fueron el grupo nacional Cómo Asesinar a Felipes.

Su show partió poco después de las 13:00 horas con un público reducido debido al horario, pero aun así lo dieron todo en el escenario. En conversación con BiobioChile comentaron la experiencia.

“Nosotros sabemos lo que significa abrir, hemos abierto otros festivales en otros momentos, pero nosotros creemos que poco a poco uno va mostrándose a la gente. Para nosotros es súper importante tocar en este tipo de festivales porque nuestra propuesta no es una propuesta comercial ni tan masiva, y siempre, haya muy poca gente o mucha, le ponemos la misma energía e intensidad y tratamos de que el mensaje llegue con todo“, comentó Felipe Salas, baterista y fundador de la banda.

Los desafíos de Cómo Asesinar a Felipes

Cómo Asesinar a Felipes es una banda que partió con una propuesta en la que fusionaron jazz y hiphop, pero ya con casi 16 años de carrera han explorado otros géneros que los han llevado a alcanzar un estilo bastante original en lo que respecta el escenario musical en Chile.

“Esto fue mutando a incluir todos los géneros que teníamos dentro de nuestro interior, o sea, rock, rock progresivo, música psicodélica, electrónica, lo que se pudiera ocupar y que fuera parte de lo que era nuestro denominador común. Yo creo que tratar de catalogarnos como con un solo género es más difícil“, puntualizó el tecladista Marcos Meza.

Mostrar una propuesta como esa en Chile, donde ha reflotado principalmente el pop y la música urbana en los últimos años, es un desafío.

“Ahí tenemos unas confrontaciones estructurales de la banda por el mercado que hay. Al final nosotros somos músicos y tenemos que meternos en el mercado de la música, tenemos que entrar a los festivales, estar en la radio, estar donde se promueve la música, y realmente eso está ahora saturado por la música urbana“, señala.

“Nosotros como que hemos ido ganando espacios, y también se lo debemos mucho, yo creo, a los periodistas, quizás no tanto al público, es raro, es como que la gente a la que le gusta la música nos ha hecho entrar en este circuito, o nos ha hecho espacio para que estemos en lugares que podamos mostrar nuestras cosas”, agrega Felipe Salas.

Pero competir con géneros masivos como lo es la música urbana, no les ha impedido continuar. “Mi filosofía es no ponernos barrera. Es como que el resto del medio me ponga barrera, pero no yo ponerme barrera y yo ponerme un cerco. Entonces, nosotros siempre tenemos la mentalidad de tratar de mostrar nuestra música donde sea”, aseguró Salas.

El futuro de la banda

Este grupo musical es un trabajo progresivo, explican, y sus aspiraciones son escenarios como el Lollapalooza y otros festivales a nivel nacional. Incluso no descartarían un Festival de Viña, aunque por ahora estaría alejado de la realidad.

“El Festival de Viña es algo que a uno le suena como gracioso, pero yo creo que si nos ofrecieran en verdad iríamos. Yo creo que no nos negaríamos a eso, pero es algo que nos suena un poco irreal por el estilo de música y todo eso”, explican.

“Si tú me preguntas cuál es nuestro ideal, es tratar de que nuestra música llegue a la mayor cantidad de gente posible. Porque ahí tú puedes mostrarle tu música y puedes tratar de conmoverlos, de que se conecten contigo. Es un trabajo que no ha sido tan rápido, ni tan instantáneo, sino que ha tomado su tiempo”, plantean.

Además, también exploran la posibilidad —y el sueño— de colaborar con importantes exponentes nacionales, como Claudio Parra, de Los Jaivas, o Claudio Valenzuela, voz de Lucybell.

“Lo que buscamos en las colaboraciones, porque hemos hecho varias colaboraciones, es como traer un elemento diferente a lo que está en la banda. No algo igual, sino que algo que nos aporte otro camino, otro color, otra sensación. Algo que no tengamos nosotros“, señalan.

Ha inicios de noviembre, el grupo lanzó su más reciente álbum “Endlos”, grabado en Hamburgo, Alemania, bajo el sello Clouds Hills, por lo que ahora se encuentran en plena gira nacional presentando esta nueva música.

“Tenemos ahora varias fechas donde vamos a estar mostrando el disco. Acabamos de estar aquí en Primera Fauna. Vamos a tocar en Frontera. Vamos a tocar en Pulsar también. Además vamos a estar en Concepción en Quilpué y en Santiago”, concluyen.