“Priscilla”, la película basada en la vida de Priscilla Presley, la viuda de Elvis, fijó su fecha de estreno en Chile y liberó un nuevo tráiler de la mano de BF Distribution y Mubi, plataforma que patrocina su debut en el país.

El nuevo drama de la directora y guionista Sofia Coppola, ganadora del Óscar, llegará a los cines chilenos el próximo 28 de diciembre tras su comentado paso por la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y el BFI London Film Festival durante este año

Escrita y dirigida por Coppola, “Priscilla” se basa en las memorias de 1985 “Elvis y yo”, escritas por Priscilla Presley y Sandra Harmon. La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown, Bad Times at the El Royale) como Priscilla, Jacob Elordi (Euphoria, The Kissing Booth) como Elvis Presley, y Dagmara Dominczyk (Succession, Bottoms, The Lost Daughter).

“Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado en privado”, cuenta la sinopsis.

“A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta la cara oculta de un gran mito americano en el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland, en este retrato profundamente sentido y asombrosamente detallado del amor, la fantasía y la fama”, agrega.

El filme, sin embargo, no ha estado exento de polémicas. La historia muestra cómo el lazo entre ambos se gestó cuando ella era aún adolescente, hecho que ha sido duramente criticado a la luz del estreno.

Días atrás, se hicieron públicos los esfuerzos de la fallecida Lisa Marie Presley, hija de Priscilla y Elvis, por detener el estreno del filme cuando conoció el guion de Coppola. En dos correos dirigidos a la directora, expresó su rechazo a la trama de la película.

“Mi padre sólo aparece como un depredador y un manipulador. Como su hija, no veo representado a mi padre en el guion (…). Tras leerlo, veo una perspectiva escandalosamente vengativa y despectiva, pero no entiendo por qué”, escribió.