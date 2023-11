En el marco del reciente estreno en Estados Unidos de Priscilla, la película biográfica basada en la historia de Priscilla Presley, la actriz de cine y viuda de Elvis concedió algunas palabras a una multitudinaria audiencia en el “South Point Casino” de Las Vegas.

Cabe destacar que el nuevo filme es una adaptación cinematográfica de las memorias de Priscilla, publicadas en 1985, tituladas Elvis and Me.

En la instancia de preguntas y respuestas intercambiadas en Las Vegas, la intérprete explicó por qué no quiso volver a casarse después de su matrimonio con Elvis. Priscilla se refirió también a la razón tras no haber tenido más hijos junto al Rey del Rock.

“Simplemente no creo que él hubiera soportado eso”, respondió Priscilla respecto a lo que Elvis habría sentido al verla casada de nuevo, según detalla El País.

“Para ser honesta, nunca quise casarme después de él. Nunca tuve ningún deseo. Nadie podría igualarlo“, agregó la actriz de cine y TV en su declaración en el South Point Casino, consigna el medio citado.

Sobre al motivo de no seguir agrandando su familia, la intérprete explicó que la estrella de la música tenía una agenda muy ocupada y que incluso sentía culpa por no haber sido una figura tan presente cuando la hija de ambos, Lisa Marie, era pequeña. “Con su agenda y sus giras sentía que no estaba lo suficientemente cerca como para prestar mucha atención a tener otro hijo”, dijo Priscilla según el portal web mencionado.

De tal manera, la actriz confirmó el rumor que decía que había prometido no volver a casarse mientras Elvis estuviera vivo. De hecho, lo cumplió hasta después de la muerte del cantante.

Sin embargo, Priscilla mantuvo una larga relación con otra persona después de Elvis. Presley tuvo un noviazgo de más de 20 años con el productor Marco Garibaldi, con quien incluso tiene un hijo: Navarone. Pero, si bien estuvieron un extenso periodo juntos, la pareja nunca llegó al altar.