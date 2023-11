Lollapalooza 2024 reveló este martes el line up (o cartel de invitados) del festival, que esta vez encabezan Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit.

A ellos se suman Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds To Mars, Phoenix, Jungle, Diplo, Above & Beyond,Meduza, Dom Dolla, Rina Sawayama, Dove Cameron, The Blaze, Zhu, Grupo Frontera, Timmy Trumpet, King Gizzard & The Lizard Wizard y Pierce The Veil, entre más de 100 bandas y solistas.

Jaden (quien abandonó en la última semana Lolla 2023), The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, León Larrigue, Omar Apollo y Bratty, también son parte del cartel.

Con seis escenarios disponibles, Lollapalooza Chile 2024 celebrará su undécima edición en el Parque Bicentenario de Cerrillos los días 15, 16 y 17 de marzo.

Una de las innovaciones que tendrá Lolla 2024 será la habilitación de dos nuevos sectores en el parque, uno con acceso restringido y otro para público general: el Lolla-Upgrade (“ambientado con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks y baños tráiler”), que saldrá a la venta en los próximos días, y el Beer Garden, con acceso para todo tipo de ticket.

Este año, a su vez, será el debut del Alternative Stage, que tendrá un pabellón de 1.600 metros cuadrados de sombra, mientras que los escenarios Aldea Verde y Kidzapalooza, por primera vez, serán retroalimentados con energía solar simultáneamente.