El reconocido pianista israelí David Greilsammer, artista consagrado que ha sido sindicado como uno de los músicos más audaces y aventureros del mundo clásico, dará un concierto en a Temporada Artística de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) este 22 de octubre, a las 18:00 horas.

La presentación del músico en el ciclo universitario se realiza en el contexto de su primera visita al país y tendrá lugar en el Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso.

Conocido por sus programas eclécticos y fascinantes, el director y pianista israelí es considerado un músico que no teme correr riesgos, al ser creador de algunos de los proyectos musicales más atrevidos de la actualidad. En esa línea, sus trabajos han obtenido excelentes críticas en medios de renombre como The New York Times y The Sunday Times.

Pianista David Greilsammer y su disco “Laberinto”

En el concierto que ofrecerá en la USM el pianista presentará parte de “Laberynth” (Laberinto), disco de corte conceptual que ha sido destacado, precisamente, por su originalidad.

La producción reúne obras de compositores clásicos como Ludwig van Beethoven, Erik Satie, Alexander Scriabin, Jean-Baptiste Lully y Leoš Janáček, además de obras escritas especialmente escritas para el proyecto por autores contemporáneos como Ofer Pelz.

“Laberinto” está inspirado en los pasajes musicales que el artista descubrió en un sueño repetitivo que tuvo durante su juventud, una experiencia que quiso plasmar en una exquisita selección de obras que se despliegan a través de una interesante narrativa.

De esta manera, el público podrá asistir a una experiencia musical novedosa donde se incluyen piezas para piano tan célebres como Bagatelas, de Ludwig van Beethoven; El Amor y la Muerte (Goyescas), de Enrique Granados; Pièce Froide, de Erik Satie, y Vers la Flamme, de Alexander Scriabin.

Sobre esta apuesta creativa, Greilsammer afirmó que “al embarcarme en este viaje, también ha sido mi deseo desafiar la idea del concierto clásico, con la esperanza de encontrar rutas alternativas que den origen a nuevas formas de interpretar un recital solista en el siglo XXI”.

“Mientras emprendía esta misión, me sentí profundamente inspirado por las magníficas palabras de Goethe:’Lo que un hombre no sabe o no ha pensado, vaga en la noche por el laberinto de la mente’”, comentó.

La venta de entradas está disponible a través de Ticketpro.cl y en oficinas de la Dirección de Difusión Cultural USM (Campus Casa Central Valparaíso, Edificio A). Los valores son $10.000 general, $5.000 estudiantes y tercera edad, y $3.000 estudiantes USM.