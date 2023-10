The Weeknd en Chile: Así es el distópico y audaz show donde monta una Luna gigante en La Florida

The Weeknd presentó anoche la primera fecha chilena del "After Hours Til Dawn World Tour". Este lunes, el canadiense volverá a reencontrarse con su público en el Estadio Bicentenario de La Florida.

The Weeknd concretó anoche su regreso a Chile con la primera de dos fechas del “After Hours Til Dawn World Tour”, show que instaló en el Estadio Bicentenario de La Florida una escenografía que convirtió la cancha de Audax Italiano en una pasarela de punta a punta, pero también en una distópica discoteca ochentera que hizo bailar a cerca de 27 mil espectadores casi ininterrumpidamente.

Con inspiraciones y referencias artísticas de “After Hours” (el álbum que motivó que el canadiense “renunciara” a los Grammy tras ser ignorado en las nominaciones de 2021) y “Dawn FM” (disco donde abrazó sin complejos el synth pop y el new wave), el objetivo del show es uno: hacer bailar al público de la mano de hits mundiales que capitalizaron la última década. La misión, en definitiva, se cumple con creces.

Armado de una llamativa y lumínica máscara plateada (elemento que Abel Testafe ha hecho una de sus rúbricas visuales), el músico ofreció alrededor de 40 canciones, en un completo repaso por la gran mayoría de sus sencillos.

Los arreglos en clave bachata de “La Fama”, su canción con Rosalía, dieron la bienvenida al universo creativo de “After Hours Til Dawn”, donde una ciudad en ruinas (o en plena construcción, depende el prisma) sirvió de telón de fondo para sus músicos y su sutil e incógnito cuerpo de baile, integrado por 20 bailarinas a rostro tapado.

“False Alarm”, “Party Monster”, “Take My Breath”, “Sacrifice”, “How Do I Make You Love Me?” y “Can’t Feel My Face”, una tras otra al igual que en una remezcla de discoteca, marcaron el primer tramo del recital, donde Testafe sacó provecho a los 56 metros de pasarela.

“Lost in the Fire”, “Hurricane”, “The Hills” y “Kiss Land”, “Often”, “Crew Love” y “Starboy” siguieron la misma senda festiva de un espectáculo que tampoco escatima en lo tecnológico: una pantalla de 41 x 6 metros y más de 800 equipos de iluminación grafican el dato.

Con contadas interacciones con el público local (la más explícita en “I Feel It Coming”, donde cantó a dúo con espectadores de las primeras filas) y un uso acotado de pistas pregrabadas, el torontoniano marcó distancia con sus colegas del pop global: no sólo demostró que puede “cantar” sin grandes ayudas tecnológicas, sino también montar un show de estándar mundial sin clichés (o quizás, con “nuevos clichés”).

Una figura plateada que simulaba un robot femenino (6 metros de altura, hecha con fibra de vidrio y metal por el ilustrador japonés Hajime Sorayama) y una luna gigante (210 kilos, 10 metros de alto) fueron los hitos del “Escenario B”, ubicado justo frente a la Galería, donde The Weeknd deambuló durante gran parte de su espectáculo en Chile.

“Earned It”, “In the Night”, “Love Me Harder”, “Out of Time”, “Die for You”, “Is There Someone Else?”, “I Was Never There” y “Wicked Games”, entre otras, se escucharon desde este rincón, que lo dejaba a metros de las ubicaciones menos onerosas del estadio.

“Call Out My Name”, “The Morning”, “Save Your Tears”,”Less Than Zero”, “Blinding Lights” y “Tears in the Rain”, delinearon la ruta de la despedida, que contó con un bis reservado para los sencillos más explosivos y “juveniles”.

“Creepin”, “Popular”, “In Your Eyes” y “Moth to a Flame” marcaron el cierre de una velada que tendrá esta noche su segunda fecha en el Bicentenario de La Florida, y que destaca desde ya como una de las cumbres de los espectáculos en vivo de este segundo semestre.