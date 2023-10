"A mí como artista y como espectadora, no me gusta ver a alguien que no se compromete con el público en un concierto. Para eso, escucho su disco en casa", cuenta Ana Torroja, quien esta semana presentará su gira "Volver 2023" en Chile.

Un mes antes de ser galardonada por los organizadores del Latin Grammy con el Premio a la Excelencia Musical, Ana Torroja se reencontrará con sus seguidores chilenos en un viaje a Sudamérica que tiene una sola finalidad: su presentación de este viernes 20 de octubre en Gran Arena Monticello.

“Es verdad: voy sólo a Chile y después me devuelvo otra vez a arriba (a Centroamérica). Para mí, Chile es mi casa, mi otra casa. Llevo visitando este país al que adoro desde hace muchos años, e ir es un deleite. Lo disfruto mucho”, comenta en diálogo con BioBioChile.

“Cuando estoy por allá aprovecho de ir a ver a los amigos, a Nicole, a Sergio (Lagos), y aprovecho la primavera también. Trato de ir a comer a algún lugar rico, o pasear por lugares. Comer machas a la parmesana, por ejemplo”, agrega la ex coach de “The Voice Chile”, quien aún recuerda a sus compañeros de programa.

La visita se enmarca en la gira “Volver 2023”, la misma que repasa los hits del disuelto trío Mecano y de su elogiada carrera solista. “Maquillaje”, “Hijo de la Luna”, “La Fuerza del Destino” y “Mujer contra Mujer”, entre otras, son algunas de las canciones que se anuncian como “imperdibles”.

El show, a su vez, coincide con los preparativos del Premio a la Excelencia Musical 2023, trofeo que recibirá junto a artistas de la talla de Mijares, Arturo Sandoval, Franco Simone y los Soda Stereo sobrevivientes.

“Me lo dijeron a través de Zoom, el presidente de la Academia Latina de Grabación, y realmente me emocioné mucho”, recuerda sobre el momento en que se enteró del homenaje.

“Algunas lagrimitas cayeron. Uno nunca espera estas premios. Y acompañada de grandes talentos también. Para mí es un honor. Son muchos años de carrera, momentos que no ha sido fáciles, pero el hecho de estar aquí y mantenerme, que la gente quiera escucharme y verme en los conciertos, significa mucho. Es el motor. Y este premio añadió gasolina a ese motor”, añade.

(P): Desde ese lugar, desde el “Premio a la Excelencia Musical 2023”: ¿Cómo observas el actuar de las actuales estrellas globales del pop, como Taylor Swift y Beyoncé? De colega a colega, ¿cómo observas su trabajo?

(R): He visto a las dos en vivo, se entregan 100% a su público. No sólo a través de sus canciones, sino como personas, a través de su generosidad y su empatía. Cuando vas a ver un show de Taylor y de Beyoncé, es como si estuvieras en el escenario con ella, y eso la gente lo agradece muchísimo. Yo como artista y como espectadora, no me gusta ver a alguien que no se compromete con el público en un concierto. Para eso, escucho su disco en casa. Ambas se merecen lo que tienen. Lo que das, se te devuelve.

(P): Estuviste en el The Eras Tour, que pasará por Sudamérica pero no por Chile. En tres palabras, ¿cómo definirías la experiencia?

(R): Una experiencia religiosa (ríe).

(P): Como diría Enrique Iglesias…

(R): Es que es lo que te digo: se siente que todo el concierto te lo está cantando para ti, solo, y eso es muy gratificante.

(P): Te vimos este año en la versión española de “La Máscara”, un programa de TV que en Chile también tuvo una adaptación. ¿Cómo fue cantar disfrazada e incógnita?

(R): Fue un reto, y a mí me gustan los retos. Me gustan las aventuras y hacer cosas que no he hecho nunca. Fue divertido; buscar un registro vocal que no utilizo para despistar a los jueces, por ejemplo. Es cierto que hay que someterse a protocolos estrictos, no puedes decirle nada a nadie, tienes que ir tapadísimo, te tienes que cubrir todo, y no se puede ver nada, ni los tatuajes. No contárselo a nadie fue difícil, porque el programa se grabó y salió casi un año después.

(P): Ya son varias tus experiencias televisivas. ¿Te gustaría dedicarte derechamente a este formato algún día? ¿Te gustaría tener tu propio programa de TV?

(R): La TV siempre ha sido un canal de comunicación muy importante, como la radio, con el añadido que tiene imagen. No lo veo como algo para hacer siempre, sino esporádicamente, cuando surgen propuestas que me diviertan como “La Voz” en Chile, donde descubrí muchos talentos, o “La Máscara”. Ahora no hay ninguna propuesta, pero es un canal que me gusta mucho explorar. Me siento cómoda, sinceramente.

(P): ¿Tienes control o un catastro sobre los covers o reversiones que se publican alrededor del mundo sobre Mecano o sobre tu carrera solista? Hace un par de años, por ejemplo, Cristóbal Briceño, compositor de Ases Falsos y otras bandas locales, tributó “Ya no te quiero” en una genuina versión acústica.

(R): Esa no la he escuchado, por ejemplo, hay muchas que me pierdo… Para mí siempre es un honor. Independiente que te gusten más o menos, para mí siempre es un honor que se acerquen a alguna de mis canciones porque le ha llegado tanto que quiere hacer la suya. Y muchas veces descubres cosas en las versiones que a ti mismo no se te ocurrirían. Ahora mismo se hizo un disco tributo a Mecano de bandas indies, y habían versiones muy originales, que a mí nunca se me habían ocurrido.