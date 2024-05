La actriz británica Emily Blunt sorprendió al revelar en The Howard Stern Show que ha sentido ganas de \'vomitar\' tras besar a ciertos actores durante grabaciones de películas, según detalla People. Aunque no dio nombres, admitió que no ha disfrutado trabajando con algunos de ellos, explicando que la química en pantalla puede ser complicada y que prefiere encontrar algo positivo en sus compañeros para trabajar con ellos. Blunt destacó que la química es algo etéreo y que no siempre se traduce en la pantalla, optando por buscar aspectos que le gusten en las personas con las que comparte escena.

La actriz británica Emily Blunt reveló que quiso ‘vomitar’ tras besar a ciertos actores durante grabaciones de algunas de sus películas.

Así lo dijo a The Howard Stern Show, según lo citó People, compartiendo su experiencia en el set de filmación.

En dicho programa, el conductor le consultó directamente si “¿has querido vomitar?”, a lo que Blunt respondió “absolutamente”.

“No diría que es una especie de odio extremo, pero definitivamente no disfruté de algunos de ellos”, añadió la actriz. Por otro lado, confidenció que “he tenido química con gente con la que… no me lo he pasado bien trabajando con ellos”.

“Es algo extraño. A veces puedes formar una relación sin esfuerzo, pero no se traduce en la pantalla”, agregó. “La química es algo extraño. Es algo etéreo que no se puede embotellar ni comprar ni vender. Está ahí o no está… Es más fácil cuando tienes una relación natural con alguien”.

Pese a la curiosididad causada por sus comentarios, se negó a especificar las identidades de los actores que pasaron por su cabeza al decir esas palabras. Sin embargo, sí reveló que a estas alturas ya tiene un método para trabajar la química con sus coestrellas: “Tengo que encontrar algo que me guste en todas las personas. Tengo que encontrar algo… Aunque sea una cosa”.

“Puede ser que tengan una risa agradable o que me guste cómo le hablan a la gente. O si son educados. Puede ser cualquier cosa, pero debo encontrar algo que me guste de esa persona o algo que me guste de ella como personaje y luego apoyarme en eso”.