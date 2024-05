Dolores Reyes, autora argentina: "Hay odio a la cultura porque es un lugar de identidad y resistencia"

La escritora argentina Dolores Reyes (1978) ya es toda una celebridad en la escena literaria del otro lado de la cordillera. Tras el éxito editorial y transnacional de su novela “Cometierra” (2019), donde combina misterio sobrenatural con realidad cruda, la autora ahora cosecha elogios por “Miseria”, una continuación de la historia que la ha llevado a ser traducida a 12 idiomas.

En “Cometierra”, conocemos la biografía de una joven que se convierte en vidente al percatarse que puede conocer los últimos momentos de una persona con solo tragar un poco de tierra cercana a ese cuerpo. En “Miseria”, por otro lado, Reyes, en la voz de su protagonista, dice: “Me había jurado no volver a comer tierra y ahora me quema la lengua y me ruge el estómago reclamándola. La tierra está llena de secretos pero no para mí”.

Ya en un barrio distinto, y ad portas de ser tía del hijo de su hermano Walter con su novia Miseria, la vidente vuelve a conectarse con sus dones, pero esta vez bajo otro contexto: el de la oportunidad económica y la búsqueda desesperada de aquellos que desaparecieron de un día a otro.

La saga, que ya alista una tercera parte, cuenta con un proyecto de adaptación televisiva a cargo de un gigante del streaming mundial: Prime Video, con la actriz Yalitza Aparicio (“Roma”) en el reparto.

“Estoy muy contenta, porque tenía mucha presión de los lectores. Habían apostado al libro… Es un camino que empezó el año pasado, con Miseria, y ahora me llegó la tapa de Cometierra que van a imprimir en Noruega. Ha sido muy lindo este camino”, reflexiona Reyes en diálogo con BioBioChile.

“Era un desafío. Yo no me quería repetir con Miseria. A los personajes les van pasando cosas, se va complejizando la trama, por eso decidí hacer una segunda novela. Por el fanatismo de algunos lectores, pero también por algo que pasó en pandemia, cuando estuve encerrada después de muchas acciones por tratar de bajar los femicidios en Latinoamérica. En pandemia, los femicidios subían y subían y un poco de la desesperación empecé a escribir”, comenta.

Por lo mismo, en “Miseria” se cuelan casos de femicidio, de violencia de género, así como crímenes ligados a la desaparición política y las luces y sombras de la propia historia familiar de la protagonista.

Dolores Reyes y la cultura en tiempos de Milei: “A nosotros nos da la impresión que nos odia”

(P): ¿Cómo construiste a Cometierra? ¿Te inspiraste en algún personaje de la realidad?

(R): Siempre me ha interesado el tema de la tierra, los femicidios, las buscadoras y buscadores. Cuando aparece el personaje es de forma involuntaria: estaba escuchando a un compañero leer un texto que terminaba en “tierra de cementerio”. Y cuando lo dijo, a mí se me apareció una nenita en un cementerio, de espaldas, que arrancaba tierra y se la comía. Había muchas cosas en relación a la tierra que yo venía pensando.

(P): ¿Cuál es tu relación con el mundo esotérico? ¿Crees que nos acercamos a estos temas en búsqueda de verdad? ¿De encontrar cierta “verdad”?

(R): Nos aproximamos al todo con lo que podemos, con los medios que tenemos. No sé si es un todo, o la verdad, que me suena a la filosofía. Pienso que toda la vida y la tradición de la humanidad va a tientas para aproximarse a algo. A veces pienso en el “lodo primigenio de la vida”. A mí siempre, desde las metáforas, me tira para el lado de la tierra. Ahí hay un sustrato común, algo que siento muy fuerte, como un principio de conocimiento de vida.

(P): Hay argentinidad y muchos jóvenes en esta novela. ¿Es importante para ti el entramado social argentino al momento de construir tus historias?

(R): Sí. Si no existiese ese entramado que muchas veces posibilita no protegiendo la vida de las mujeres, sino que despreciándolas y encubriendo, no estaríamos hablando de “Miseria” ni de “Cometierra”. Los personajes llegan acá, donde Cometierra, porque intentan resolver algo que el Estado no hace.

(P): Se ha vuelto común ver a escritores publicando novelas que en realidad son meros guiones que quieren convertir en series de TV. ¿Pasó esta idea por tu mente al escribir esta saga?

(R): Ya hay un proyecto súper avanzado que me he hecho pasar por todos los estados (ríe), porque uno tiene que “soltar”. Ver a Cometierra encarnada me ha parecido alucinante. Que hayan elegido a una actriz talentosa, no conocida, por ejemplo, lo celebro porque creo que tiene que ver con la novela. Está Yaritza Aparicio, que me parece súper importante también.

(P): ¿Cómo asimilas los recortes que el gobierno de Javier Milei ha aplicado al sector cultural argentino?

(R): Hay un odio impresionante a la cultura porque también es un lugar de identidad y resistencia a estos planes de hambre. Lo que a mí más me preocupa es que el 55% de los pibes, que tienen la edad de mis personajes, son pobres o indigentes. Llegan las mamás a las escuelas diciendo no tengo nada, ni una mochila, ni zapatillas. Hay nenes de Primer Grado que tardan en llegar por esto, y es terrible. Ahí (en la educación) se está dando un polo muy consciente de resistencia, lo mismo pasa con la movida de la literatura y el libro. A nosotros nos da la impresión que nos odia. Todo el ecosistema del libro, las editoriales, el papel está carísimo. Desde la cultura, la salud y la educación, ha existido una resistencia muy fuerte frente a esto.