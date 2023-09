El festival Fauna Primavera 2023 realizó importantes anuncios a poco más de dos meses de su regreso a la cartelera local.

Además de definir sus horarios por día, el evento que se realizará el 24 y 25 de noviembre en Parque Ciudad Empresarial sumó una nueva banda a su parrilla de artistas: los nacionales Como asesinar a Felipes.

El festival encabezado por Blur y Pulp contará con dos escenarios: “Banco de Chile Stage” y “Vans Stage”.

En ellos, además de los británicos ya anunciados, se sumarán Babasonicos, Róisín Murphy, The Blessed Madonna, WhoMadeWho, Warpaint, Weyes Blood, Bandalos Chinos, Rubio, Hermanos Gutiérrez, FKJ, Andrés Nusser, Nick Hakim y ahora Como Asesinar a Felipes.

La banda nacional, liderada por Felipe Matraca, cuenta con 15 años de trayectoria desplegando poesía rítmica junto a elementos del jazz, hip-hop, rock, música clásica y electrónica.

En las próximas semanas, el festival “adelantará más información sobre la experiencia Fauna Primavera para todos sus asistentes”, señalaron desde la productora a cargo del evento.

Fauna Primavera fue fundado en 2011, y desde entonces ha albergado a artistas de la talla de Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe, entre otros.