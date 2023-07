Este lunes se reveló el detalle del cartel por día del festival Fauna Primavera 2023, que encabezan las bandas británicas Blur y Pulp.

De acuerdo al programa, la jornada inaugural del sábado 24 de noviembre estará a cargo del grupo liderado por Damon Albarn, además de Róisín Murphy, Warpaint, WeyesBood, Rubio y Andrés Nusser.

El domingo 25 de noviembre, en cambio, quedo reservado para Pulp, Babasónicos, The Blessed Madonna, WhoMadeWho, Bandalos Chinos, Hermanos Gutiérrez y Nick Hakim. La jornada coincidirá en el calendario con la primera fecha local de la gira “This is not a drill”, que traerá de vuelta a Roger Waters a Chile.

Las entradas para el festuval están a la venta mediante el sistema LiveTickets, con precios que van desde los $172.500 (Pase general por los dos días) a los 354000 pesos (Pase upgrade vip por los dos días).

El viernes pasado, Blur, uno de los “cabezas de cartel” del evento, lanzó su noveno disco de estudio, “The Ballad of Darren”. Pulp, por su parte, continúa girando por Inglaterra en el marco de su tour de reencuentro.