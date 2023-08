Polémica causaron los recientes dichos transfóbicos del guitarrista Carlos Santana, todo esto luego que se viralizara un video de su reciente show en Atlantic City, Nueva Jersey.

Allí, en la secuencia, se ve al mexicano compartir con el público algunas reflexiones sobre la comunidad trans. “Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres”, comentó.

“Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien (…). Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo”, dijo.

“Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. Estoy bien con eso”, agregó, antes de destacar al comediante estadounidense Dave Chappelle, también envuelto en una polémica por comentarios transfóbicos.

Tras ser consultado por el portal de Billboard, Carlos Santana profundizó en sus declaraciones. “Este es el objetivo personal que me esfuerzo por alcanzar todos los días. Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no”, señaló mediante un escrito.

“Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo de ser feliz y divertirme, y que cada uno crea lo que quiera y siga su corazón sin miedo. Se necesita valentía para crecer y brillar bajo la luz que estás y para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a hacer brillar nuestra luz con Amor y elogios. Que tengan una existencia gloriosa. Paz”, agregó.

Carlos Santana goes on anti-trans rant during New Jersey concert:

“When God made you and me, before we came out of the womb, you know who you are and what you are… a woman is a woman and a man is a man.”

He may have outed himself from music awards because of his stance, but at… pic.twitter.com/0UNd6JyaYc

— BroadcastUtopia (@BroadcastUtopia) August 24, 2023