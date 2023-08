Uno de los camioneros del "The Eras Tour" se refirió a la “generosidad” de Taylor Swift. "Trabajamos con todo tipo de personas adineradas, pero esta no es la norma”, dijo.

Taylor Swift, en el marco de su exitoso “The Eras Tour”, pagó bonos de 100 mil dólares (85.190.000 millones de pesos, apróx) a trabajadores del equipo de producción de la gira.

El desembolso alcanzó, en total, los $55 millones de dólares en bonificaciones, todo esto por sus “esfuerzos y compromiso con la gira”.

Según estimaciones de analistas del The Wall Street Journal, “The Eras Tour” podría llegar a ser la gira más exitosa de la historia, superando los mil millones de dólares de recaudación.

En diálogo con la revista Rolling Stone, Mike Scherkenbach, uno de los camioneros a cargo de la compañía de transporte de conciertos Shomotion, señaló que el bono le “cambió la vida” a él y sus trabajadores.

“Esta generosidad es un cambio para ellos”, dijo el conductor, que ya ha acompañado a la cantante en otros tours.

“Ella está entregando una suma de dinero que le cambia la vida de las personas. Muchos de estos conductores no son propietarios de viviendas, y una suma como esta les da la posibilidad de un pie inicial para una casa. Eso es lo que me hace feliz”.

En la entrevista, a su vez, respondió las críticas que ha despertado el gesto. “Los comentarios que más me molestan son cuando comparan (el bono) con su patrimonio neto. Eso es irrelevante. Hay muchas personas muy ricas que eligen no compartir ni un centavo. Trabajamos con todo tipo de personas adineradas, pero esta no es la norma”, dijo.

Según el conductor, los artistas del rango masivo de Swift generalmente entregan bonos entre $5.000 y $10.000 dólares.

Scherkenbach también agradeció que los nombres de los choferes fueran incluidos en el documental sobre “Reputatión”, la anterior gira de la cantautora. “Ella incluyó a mis conductores en los créditos. Eso muestra el carácter de una persona”, definió.

Esta semana, Taylor Swift sumó un nuevo país a la ruta internacional del The Eras Tour: Canadá. El próximo año, se presentará en Europa, Asia y Australia.