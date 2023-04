El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, confirmó este lunes que abrió una investigación de oficio contra el cantante urbano chileno Cris MJ por los delitos de amenazas y porte de arma de fuego.

“Hemos tomado noticia el día de hoy de la existencia de un cantante urbano, Cris MJ, que habría estado exhibiendo un arma de fuego y efectuando amenazas a quien habría estado encargado de un show que tuvo lugar el 14 de abril de 2023”, señaló Ríos, en alusión al bullado caso que desde el fin de semana circula en redes sociales.

“Ante ese evento que detectamos en redes sociales, hemos decidido iniciar una investigación por el delito de amenazas y porte de arma de fuego”, añadió el fiscal, quien aseguró que se está indagando si el artista tiene inscritas o no armas de fuego a su nombre.

Las diligencias correspondientes, de acuerdo a Ríos, están ahora a cargo de la Policía de Investigaciones, donde el productor del show ya prestó declaración.

“(El productor) está aportando antecedentes acerca de lo ocurrido, y ya estamos adelantando diligencias en las últimas horas (…). Estamos averiguando los datos con el productor; él tiene los datos completos, identificación, domicilio, lo que nos permitirá ubicarlo”, señaló el fiscal, quien confesó desconocer la popularidad del artista.

La denuncia contra Cris MJ

Durante el fin de semana se hizo viral la denuncia del productor nortino Francisco Lincheo, quien mediante una publicación en redes sociales afirmó haber sido estafado por el cantante a raíz de los preparativos de un show en Iquique.

“El peor negocio de mi vida… El cantante Cris MJ me cobro 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones (…). Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha, tampoco iba a salir”, escribió el productor en Facebook.

Ayer domingo, la voz de “Una noche en Medellín” respondió a la acusación mediante una transmisión en vivo vía Instagram. “Giles culiaos (sic)… Que agradezcan que les hice el evento culiao (sic). Si no me hubiera ido para España hace cualquier día”, señaló, apuntando con un arma a la cámara.

Tras el mensaje, mostró el cartucho de la pistola y agregó: “Ahí está el 30”, haciendo referencia a las municiones del arma. El registro, más tarde, fue borrado de su perfil en la red social.