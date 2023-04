Tras más de 10 años de colaboración, Queen no se cierra a publicar canciones nuevas con Adam Lambert en el rol de vocalista.

La histórica banda británica Queen señaló que está considerando publicar nueva música junto a Adam Lambert, exparticipante de “American Idol” quien ha asumido el rol de vocalista desde 2011, aunque los resultados no los han convencido del todo.

“Tendría que ser algo muy especial, que sintiéramos que queremos lanzarlo al público”, comentó el guitarrista Brian May en diálogo con US Radio, tal como recoge el portal británico NME.

De acuerdo al músico, ya habría material trabajado entre ambas partes, aunque aun bajo el rótulo de “inédito”. “Hemos incursionado un poco. Es solo que no han oído nada de ello”, dijo.

Adam Lambert, por su parte, reconoció los resquemores que esta situación le provoca: “Es mucha presión si lo piensas. Si van a sacar algo nuevo, tiene que estar en un cierto nivel. Tiene que ser lo correcto. Y siempre he dicho: ‘¿Es apropiado para mí hacer material nuevo?’. Siento que me asusta”, comentó.

Antes, May ya se había referido a un eventual lanzamiento con Lambert en el micrófono. En 2021, en diálogo con la revista Guitar Player, aseguró: “Siempre digo: ‘No lo sé’. Tendría que ser un momento muy espontáneo”.

“En realidad, Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio probando cosas, solo porque surgieron. Pero hasta este punto no hemos sentido que nada de lo que hemos hecho haya dado en el botón de la manera correcta”, afirmó.

“Entonces no es que estemos cerrados a la idea, es solo que aún no ha sucedido”, añadió May, quien en marzo pasado fue nombrado “Caballero” por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham. Durante el segundo semestre, se irá de gira con Queen y Adam Lambert en el marco de “The Rhapsody Tour”