El cantante Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal, ha anunciado la cancelación de sus próximos espectáculos y ha asegurado que ha dado por finalizadas sus giras porque “ya no se siente físicamente capaz” de llevarlas a cabo.

“Esta es probablemente una de las decisiones más duras que he tenido que compartir con mis leales seguidores. Como saben, hace cuatro años, este mes, tuve un grave accidente en el que me lesioné la columna”, dijo el cantante británico en un mensaje en Twitter.

El artista, de 74 años nacido en Birmigham (Inglaterra) y residente en Los Ángeles (EEUU), agrega que, debido a ello, ya no puede hacer frente a los viajes necesarios para una gira”.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario”, dijo. “Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia interminable y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil”, precisó.

