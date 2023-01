Marilyn Manson y Esmé Bianco llegaron a un acuerdo extrajudicial tras la demanda por agresión sexual que la actriz interpuso contra el músico en 2021. De acuerdo al abogado de la estrella de “Game of Thrones”, la decisión fue adoptada para que Bianco pudiese “seguir adelante con su vida y su carrera”.

Las acusaciones se dieron a conocer en febrero de 2021, y hacían alusión a presuntos abusos del cantante entre 2009 y 2011, periodo en que aseguró sentirse “como una prisionera”.

Meses después, presentó formalmente una demanda contra Brian Warner (nombre real de Manson) y su compañía, Marilyn Manson Records, Inc. En ella, apeló a los delitos de agresión sexual, abuso físico y trata de personas.

Aún se desconocen los términos específicos del acuerdo. Sin embargo, en una declaración proporcionada al portal británico NME, el abogado de Bianco, Jay Ellwanger, confirmó que su representada “aceptó resolver sus reclamos contra Brian Warner y Marilyn Manson Records, Inc. para seguir adelante con su vida y carrera”.

En la demanda, la aactriz explicó que su visa fue otorgada bajo la premisa de trabajar en los proyectos cinematográficos de Manson, razón por la que él “pudo controlarla” y amenazarla con retirarle apoyo si lo desagradaba.

Tras dar a conocer la denuncia, también afirmó que fue víctima de graves vejámenes en la grabación del videoclip para “I Want To Kill You Like They Do In The Movies”, uno de los sencillos de Manson

También aseguró que Manson le dio cocaína, la ató con cables y la agredió fisicamente y sin consentimiento mientras mantuvieron relaciones sexuales.