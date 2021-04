Esmé Bianco, la actriz que encarnó a Ros en la serie “Game of Thrones”, interpuso una demanda en contra de Marilyn Manson, a quien acusa de abuso, tortura y violación.

La noticia la reveló el portal TMZ, que tuvo acceso al documento judicial. Allí, la artista detalla que el lazo entre ambos data de 2007, y que las agresiones comenzaron dos años después.

Según la actriz, a principios de 2009, Manson la llevó en avión a Los Ángeles supuestamente para filmar el video musical de su canción “I Want to Kill You Like They Do in the Movies” (“Quiero matarte como lo hacen en las películas)”.

Al llegar a la ciudad, Bianco se enteró que sólo Manson era parte del equipo de filmación, y que este pretendía que se quedara con él las 24 horas del día durante los 7 días del rodaje. A su vez, le prepuso que usara lencería permanentemente, como si fuese un “disfraz”.

En ese contexto, la actriz asegura que fue sometida a amenazas de violencia y violación, y que fue atada a un reclinatorio de iglesia y luego golpeada por el cantante con, según él, un látigo usado por los nazis. También que fue electrocutada y víctima de diversas torturas.

La relación, a distancia, se habría extendido hasta 2011, cuando Manson la convenció a que se mudara a Los Ángeles con él, donde habría sufrido “privación del sueño, abuso verbal y reprimendas” si expresaba su malestar por las “películas violentas y sexualmente gráficas” que hacía en su apartamento.

También asegura que una vez la persiguió por la casa con un hacha, y que en otra ocasión le hizo heridas “con un cuchillo nazi durante una relación sexual, sin su consentimiento, fotografiando los cortes en su cuerpo”. Las imágenes, habrían sido publicadas en internet tiempo después.

En mayo de 2011 afirma que fue violada por Brian Hugh Warner (su nombre real), y que las agresiones físicas se extendieron hasta el fin de su vínculo sentimental. Estas incluían “azotar, morder, cortar y golpear las nalgas, senos y genitales”.

El abogado de Manson, contactado por TMZ, aseguró: “Estas afirmaciones son demostrablemente falsas… Contestaremos enérgicamente estas acusaciones en los tribunales y estamos seguros de que prevaleceremos”.