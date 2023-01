Este fin de semana, en la decimocuarta versión del Surfestival, las dos principales pasiones de Jack Johnson (47) confluirán en un mismo lugar y a metros de distancia.

El surfista y cantautor estadounidense es uno de los principales invitados del festival que se desarrollará este sábado y domingo en Pichilemu, pero también el protagonista de una fecha única este viernes en Movistar Arena donde repasará su catálogo y las canciones de su último álbum, “Meet the moonlight” (2022), el primero tras cinco años de silencio.

“Es lo mejor que podría esperar, especialmente en un tour, porque es lo más parecido a lo que hago siempre en casa”, comenta Johnson en alusión al surf y la música en diálogo con BioBioChile.

“Generalmente hago todas las cosas que hace una persona normal en su rutina. Pero un día perfecto, para mí, es encontrar un momento para surfear y uno en la noche para tocar música y estar con mis amigos, o mis hijos”, detalla el artista oriundo de Hawaii, donde reside cuando no está en giras o impulsando alguna obra de sus fundaciones: la Johnson Ohana Charitable Foundation o la Kōkua Hawaii Foundation.

Sobre estar de gira, se sincera: “En realidad se trata de estar moviéndose de un lugar a otro, registrarse en hoteles, llegar a tiempo a los shows, y luego irse a otro lado. Puede ser muy divertido, pero a veces te encuentras en un patrón que no lo es tanto. Y en esos días cuando puedes surfear es realmente perfecto. Es el mayor entretenimiento que podemos tener en un tour”.

Este, sin embargo, no será su debut en las olas de Pichilemu, y mucho menos en Punta de Lobos. Para el documental “A Brokedown Melody”, donde fue uno de sus productores, la voz de “Upside Down” deleitó a los espectadores con sus dotes deportivos en las costas nacionales.

“De esa vez recuerdo, más que nada, a la gente. A todas partes en las que vas, siempre está el paisaje y están las olas, el lugar; pero también está la cultura. Tengo muchos amigos de aquella primera vez en que fuimos para allá y que han estado cuando hemos vuelto, y siempre son muy acogedores con nosotros. Hay muchos amigos que no sólo están ahí cuando voy, sino que vienen a Hawaii y los veo acá”, señala.

En 2022, Jack Johnson regresó a las radios y a los ránkings con “Meet the moonlight”, álbum donde trabajó con el destacado productor californiano Blake Mills (John Legend, Alabama Shakes, Fiona Apple, etc), siendo “One Step Ahead” uno de los sencillos más reproducidos.

“Creo que mis recuerdos favoritos de Chile son mis tiempos en la playa, poder viajar por la costa. Ya he estado antes tocando, entonces podemos recorrer. También hemos estado en Santiago, y lo hermoso de Chile es que este es uno de los lugares donde puedo decir que he tenido los más entretenidos días y noches con la gente que produce y promueve los shows”, comenta. “Ellos realmente se toman el tiempo de mostrarnos el lugar y llevarnos de viaje, ver la ciudad y vivir su experiencia, no solamente llegar e irse”, agradece.

(P): A lo largo de tu carrera has impulsado fundaciones, instancias filántropas, y has apoyado importantes causas medioambientales. ¿Por qué crees que esta no es la tendencia en los cantantes masivos y convocantes como tú?

(R): No lo sé. Mucha de la música que me gusta ha sido inspirada por gente como Neil Young o Willie Nelson, quien hace no mucho empezó a trabajar en granjas para apoyar a los ganaderos. Bandas como Pearl Jam o Ben Harper, ellos hacen mucho trabajo. En muchas de las bandas con las que empecé a hacer tours vi ejemplos de ellos haciendo este tipo de trabajos. Para mí, esto fue casi como un accidente y no fue algo que pensé que podría llegar a hacer.

Con el surf, casi estaba haciendo documentales de surf como trabajo, y mi objetivo a largo plazo era hacer documentales sobre naturaleza. Estaba haciendo documentales de surf para tener experiencia con el trabajo de cámara, y conocía a mucha gente, así que fue fácil caer en ese mundo. Pero mi meta a largo plazo era hacer documentales sobre naturaleza (…). Uno de mis primeros amores fue el océano, entonces haciendo películas y estando con quienes hacen este trabajo muchos de ellos se transformaron en mis mejores amigos.

(P): ¿Has podido convencer a algún colega de sumarse a estas causas sociales?

(R): He visto más interés en músicos más jóvenes. Hay un grupo que se llama Reverb que trabaja en Estados Unidos, con quienes empezamos a trabajar cuando ellos eran nuevos; hemos crecido juntos. Ahora veo que hay muchas bandas trabajando con Reverb, que ayudan a hacer más sustentables los tours, a generar acciones al respecto y ver de qué forma pueden realizar un impacto positivo en las giras. Creo que esto está creciendo. Muchas veces las bandas que abren nuestros shows ven un ejemplo de cómo estos pueden hacerse de este modo.

(P): Ya se se van a cumplir 12 años del lanzamiento de “Farewell”, la canción que grabaron con Manuel García para el documental “El mar, mi alma”. ¿Cómo fue conectarte con la obra de Pablo Neruda?

(R): Eso fue hermoso. Fue cuando fuimos a visitar en Chile una de sus antiguas casas; fue increíble poder estar en el lugar donde Neruda se sentaba a escribir sus poemas. Poder ver el hogar o lugar de residencia de un artista siempre es muy interesante; poder ver el ambiente donde crean; eso fue muy inspirador. A veces me gustaría que mi español fuera mejor para no solamente leer la traducción, porque sé que yo mismo al hacer trabajos de traducción en Hawaii no puedo llegar al mismo sentimiento. Pero en fin, fue muy genial poder ser parte de ese proyecto, fue un trabajo uno que vino y pasó muy rápido, pero fue muy bello poder cantar las traducciones.