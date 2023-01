Jeremiah Green, baterista y fundador de la banda estadounidense Modest Mouse, falleció a los 45 años de edad a días que se hiciera público el diagnóstico de un cáncer.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido por la propia banda. “Hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó a descansar y simplemente se desvaneció. Nos gustaría decir un montón de palabras bonitas ahora mismo, pero no es el momento. Estas vendrán más tarde, y de muchas personas”, se lee en el texto.

“Por encima de todo, Jeremiah era amor. Te amamos”, agregaron a final del post, que se hizo viral en redes sociales la madrugada de este 1 de enero.

Junto a Isaac Brock y el bajista Eric Judy, Green cofundó Modest Mouse en Washington a principios de la década del noventa. También tocó con en las bandas Satisfact y Red Stars Theory.

Cabe destacar que Modest Mouse es parte del cartel del festival Lollapalooza Chile 2023, que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de marzo en el parque Bicentenario de Cerrillos. Su participación, hasta el momento, no ha sido descartada.

El primer álbum de Modest Mouse, “This Is a Long Drive for Someone With Nothing to Think About”, debutó en disquerías en 1996 y, tal como rememora el portal especializado Pitchfork, hoy es considerado una obra de culto.

“Desde el principio, Modest Mouse fue reconocible al instante: el bajo viscoso de Judy y la percusión de Green, que van desde una fiesta cavernícola hasta un salto a la música disco, son indispensables para el sonido agudo y volátil”, describieron en una reseña del álbum.

En 2003, Green abandonó temporalmente al grupo, aproximadamente por un año. En dicho periodo, lanzó el EP debut de su banda Vells.