Lollapalooza 2023 anuncia su cartel por día: Blink-182 y Tame Impala cerrarán el festival

El festival Lollapalooza Chile confirmó hoy el detalle de su cartel por día. Billie Eilish y Lis Nas X encabezarán la primera jornada del evento.

El festival Lollapalooza Chile 2023, agendado para el próximo 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, anunció hoy el detalle de su cartel por día.

Con esto, el viernes 17 quedó encabezado por Billie Eilish y Lil Nas X, mientras que el sábado 18 serán Drake y Rosalía los encargados de animar la jornada. El cierre del domingo 19, por otro lado, quedó reservado para Blink–182 y Tame Impala.

Días atrás, las ediciones brasileña y argentina de Lollapalooza también dieron a conocer el detalle de sus carteles, con la misma organización de artistas.

Además de los nombres ya mencionados, este año el festival contará con Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex y Rise Against, entre otros.

Entre los créditos chilenos del cartel, destacan Alain Johannes, Pánico, Alex Anwandter, Plumas, Cris MJ, Pailita, Angelo Pieratini, Young Cister, Nano Stern, Ases Falsos, Benjamín Walker, Yael Meyer, Benito Cerati y Shirel, entre otros.

Revisa a continuación el line up de Lollapalooza por día: