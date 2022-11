Hace un tiempo, el cantante urbano Marcianeke reveló a través de redes sociales que estaba en proceso de desintoxicación del “tussi”, una droga que le había traído varios problemas a lo largo de su aún joven carrera.

Así mismo contó que sus esfuerzos por mantenerse alejado de esta droga también aplicaban para el alcohol. Su intención sería llevar una vida más sana y enfocarse en su música.

“Llevo días, es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio”, admitió el joven de 20 años.

Marcianeke se siente mejor sin tussi

Tras estas declaraciones, recientemente fue consultado en un live de Instagram sobre como iba su recuperación, a lo que el intérprete de Dímelo Ma, reconoció que eran tiempos difíciles, pero que se sentía mejor.

Además, comentó que algunos de sus amigos de todas formas consumían tussi frente a él, a pesar de que estaba intentando dejarlo.

“Tengo que hacerme mierda fumando pitos, cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao“, reveló.

Adicionalmente, el jueves durante el programa Urbanos en TVN entregó más detalles, allí puntualizó que ya lleva meses en desintoxicación. “Voy piola. Igual, ha estado dura la cosa, ya llevo un par de meses y me ha servido para enfocarme en el trabajo y me he sentido mejor“, dijo.