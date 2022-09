El DJ y productor francés David Guetta agotó en menos de dos horas todos los tickets de su próximo concierto en Chile, agendado para este 5 de enero en Movistar Arena.

La venta de entradas se realizó ayer a las 12:00 horas por el sistema PuntoTicket, con una efectividad que sorprendió incluso a los seguidores del DJ.

La visita se enmarca en una gira mundial que propone una experiencia colectiva en los alrededores del escenario. Por lo mismo, el recinto capitalino dispondrá de stands de consumo y zonas de música durante la jornada.

Se trata del regreso de Guetta a Chile tras su último show en 2012, en el marco del Festival Creamfields.

Si bien comenzó su carrera a fines de los años 80, fue en los 2000 cuando David Guetta ganó prestigio en el circuito internacional de DJ’s.

Este año, ha publicado los singles “Crazy what love can do” junto a Becky Hill y Hella Henderson, “I’m good (blue)” con Bebe Rexha y “Living without you” en colaboración con Sam Ryder.