A solo horas de su inicio, una saga de historias publicadas en Instagram pusieron en entredicho el show de Demi Lovato en Chile, celebrado anoche en Movistar Arena con no poca expectación mediante.

“No puedo hacer esto más… Estoy malditamente enferma, no puedo salir de mi cama”, escribió en fotografías que mostraban la ventana de su hotel. “Este próximo tour será el último. Los amos y les agradezco chicos”, agregó, en un mensaje que rápidamente preocupó a sus fans en todo el mundo.

Los enigmáticos mensajes fueron conversación obligada en la espera del concierto en Santiago, todo esto en el marco de su celebrada última gira: el Holy Fvck Tour, que muestra a la otrora adolescente de Disney en una reconvertida cantante de pop/rock, mucho más cerca al heavy de lo que cualquiera pudiera pensar.

“Holy Fuck”, la canción que da nombre a su último disco (2022), fue la que inauguró la noche. “Eat me”, “Confident” y “Here we go again” (todas en clave rock a cargo de cuatro músicas en escena) siguieron el ritmo del show, que tuvo un momento especial en “Don’t Forget”.

Tras un llamado previo a encender luces rojas y blancas durante el desarrollo del tema, Lovato encontró en el Arena una marea iluminada que coreó de principio a fin.

Con peluca negra y un vestuario a la usanza ochentera, la imagen de Lovato citó a figuras como Joan Jett y Deborah Harry, mientras que su banda femenina hizo imposible no recordar a The Runaways.

Continuaron “The Art of Starting Over”, “4 Ever 4 Me”, “Sorry Not Sorry”, “City of Angels” y “Skyscraper”, pero el momento que capitalizó los flashes fue “29”, sencillo que escribió a partir de una relación amorosa que mantuvo a los 17 años con un hombre mayor (dicen, un famoso actor).

Con un Movistar Arena a la mitad de su capacidad habitual, la cantante estuvo más de una hora 20 minutos en escena, sin evidenciar las molestias que antes había compartido en Instagram.

“Han sido una audiencia increíble, muchas gracias por todo”, comentó Lovato ya en el último tramo del recital. Luego de “Heart Attack” y “Skin of my teeth” vino su único regreso al escenario, donde se despidió con “Happy Ending” y “Cool for the Summer”.

Tras el show, la artista acudió nuevamente a redes sociales, pero esta vez para tranquilizar a sus fans y agradecer el apoyo recibido en horas críticas. “Ustedes realmente se divierten. Gracias por tanto amor. Los amo más de lo que saben”, escribió en Instagram, donde también compartió postales de su visita.

“Santiago, no puedo agradecerles lo suficiente. Los amo mucho”, escribió al lado de un corazón negro.