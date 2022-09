La noche de este martes se llevará a cabo el esperado concierto de Demi Lovato en Chile, en el marco del Holy Fvck Tour que comenzó el pasado 30 de agosto por Latinoamérica.

Una de sus primeras fechas es en Chile, sin embargo, la cantante compartió un mensaje en redes que preocupó a sus fanáticos y despertó dudas entre quienes asistirían al show.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex chica Disney publicó unas historias que desconcertaron a quienes alcanzaron a leerlas, puesto que las borró instantes después.

“No puedo hacer esto más”, expresó Lovato en un breve texto sobre una imagen que mostraba la vista de Santiago desde la ventana de donde se está hospedando. “Estoy malditamente enferma, no puedo salir de mi cama”, agregó después.

Además, aseguró que era posible que esta fuera su última gira. “Este próximo tour será el último. Los amos y les agradezco chicos”, concluyó en la red social.

Sus fans rápidamente repararon en sus declaraciones “Demi Lovato quiere matar de ansiedad a sus fans. A horas del concierto en Santiago de Chile publica esto 🥺”, señalaron algunos a través de Twitter.

Demi Lovato quiere matar de ansiedad a sus fans. A horas del concierto en Santiago de Chile publica esto 🥺 pic.twitter.com/13uNNw8VZb

