Durante el mediodía de este martes, la productora Lotus confirmó la suspensión del concierto de Justin Bieber en Chile. Minutos más tarde, fue el mismo intérprete quien se excusó a través de Instagram.

“A principio de este año, hice pública mi batalla con el síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi rostro estuvo parcialmente paralizado”, comenzó el músico que debía presentarse en el Estadio Nacional este miércoles 7 de septiembre.

“Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la parte de Norteamérica del tour Justice”, añadió.

“Después de descansar y consultar con mis doctores, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar con el tour”, explicó.

“Me presenté en seis conciertos en vivo, y me pasó la cuenta. Este pasado fin de semana, me presenté en Rock en Río y entregué todo lo que tengo a la gente en Brasil”, continuó.

Justin Bieber descansará de los giras

“Al bajarme del escenario, el cansancio se apoderó de mí y me di cuenta de que necesito priorizar mi salud”, confesó. “Así que voy a tomarme un descanso de las giras”, dijo.

“Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorarme”, afirmó. “Estoy muy orgulloso de llevar este show y nuestro mensaje de justicia al mundo”.

“Gracias por todas sus oraciones y apoyo a través de todo esto. Los quiero”, cerró.

Síndrome de Ramsay Hunt

Tal como aseguró Justin Bieber, en junio pasado reveló luchaba contra una enfermedad llamada Síndrome de Ramsay Hunt, razón por la cual un lado de su cara estuvo paralizada.

“Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así”, comenzó explicando en el video.

“Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”, añadió.

De acuerdo a lo que expone Clínica Mayo, este síndome es provocado por el virus de la varicela-zóster, causante de enfermedades como , precisamente, la varicela.

Los especialistas explican que, luego que la persona padece este mal, el patógeno continúa existiendo en los nervios, pudiendo reactivarse con el paso del tiempo.

Al hacerlo, indican, esta puede afectar los nervios faciales de la persona, por lo que muchos sufren de parálisis en ciertas partes del rostro.

Por su parte, según el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Medline Plus), los síntomas pueden incluir: -Dolor severo en el oído

-Erupción dolorosa en el tímpano, en el conducto auditivo externo, en el lóbulo de la oreja, en la lengua o en el paladar en el lado del nervio afectado.

-Hipoacusia en un lado

-Sensación de que las cosas están girando alrededor (vértigo)

-Debilidad en un lado de la cara que causa dificultad para cerrar un ojo, comer hacer expresiones o muecas y movimientos finos de la cara, al igual que descolgamiento facial y parálisis en un lado de la cara

En cuanto al tratamiento, usualmente los médicos recetan a los pacientes antiinflamatorios fuertes llamados esteroides.

A su vez, se pueden administrar antivirales como aciclovir o valaciclovir, agrega el citado portal.