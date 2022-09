El cantante The Weeknd terminó abruptamente un show en Los Ángeles, California, luego de informarle al público que había perdido la voz en la tercera canción.

Se trataba del segundo recital del canadiense en el Sofi Stadium en el marco de la gira mundial “After Hours Til Dawn”. De acuerdo al músico, la disfonía se produjo tras interpretar “Can’t Feel My Face”, uno de los hits de su catálogo.

Tal como indican los registros, The Weeknd dejó que la canción terminara sin él en escena, para luego dar las explicaciones del caso a sus fans: “Me aseguraré de que todos estén bien, recuperarán su dinero… Haré un show muy pronto para ustedes”, dijo el viernes pasado.

Horas después, mediante su perfil en Twitter, profundizó en los hechos: “Mi voz se apagó durante la primera canción ‘(Alone Again’). La sentí ir y se me cayó el corazón. Mis más profundas disculpas a mis fanáticos aquí”, escribió.

.@theweeknd just canceled his la show like 2 songs in from the stage at sofi stadium pic.twitter.com/0auaraL6tW

— David Viramontes (@davidviramontes) September 4, 2022