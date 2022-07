Eddie Vedder, el vocalista de la clásica banda del rock grunge, Pearl Jam, pasó por difíciles momentos esta semana.

Esto, ya que una pérdida momentánea de la voz le impidió subir a los escenarios y obligó a la agrupación a cancerar varios conciertos.

La banda se encuentra actualmente de gira en Europa, lugar en el que tenían agendado un concierto este domingo en Amsterdam, en Países Bajos.

Pese a esto, Pearl Jam informó por medio de sus cuentas oficiales la cancelación de 3 de sus conciertos, debido a las complicaciones de salud que tuvo Eddie Vedder.

“A pesar del tratamiento médico continuo, lamentablemente Ed aún no tiene voz y no puede realizar el show de esta noche en Ziggo Dome en Amsterdam”, dijo la banda por Twitter.

“Este es nuevamente el peor escenario posible para la banda”, se lamentó el grupo por medio de sus redes sociales.

In spite of continuous medical treatment, Ed is regretfully still without a voice and unable to perform tonight’s show at Ziggo Dome in Amsterdam. This is again the worst possible scenario for the band. pic.twitter.com/KpgG1LQ1yW

