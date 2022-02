Por segunda vez en menos de un mes, desde el Circo Tony Caluga acusaron a Marcianeke de incumplir nuevamente sus compromisos laborales tras no presentarse a un encuentro con fans el pasado miércoles 2 de febrero.

La actividad se agendó tras la suspensión del show que iba a ofrecer en la carpa de Quillota el 19 de enero, el cual fue reprogramado luego que el cantante llegara varias horas tarde al lugar.

La idea era que se realizara finalmente el viernes 4 de febrero, y que dos días antes, el miércoles 2, Marcianeke se fotografiara con los fans que compraban entradas para la presentación.

El encuentro, según el diario El Observador de Quillota, se desarrollaría entre las 19:00 y las 21:00 horas, pero alrededor de las 20:00 el representante del circo, Abraham Lillo, decidió no sólo dar por finalizada la actividad, sino que cancelar el nuevo recital.

“Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable”, señaló al matutino local.

Lillo reconoce que recibió las disculpas de parte del equipo del intérprete. En el concierto, el talquino iba a compartir escenario con sus colegas Simon La Letra y Tracy McGrady.

El show tenía un aforo permitido para 680 asistentes, pero hasta el miércoles pasado, según El Observador, se habían vendido menos de 200 tickets.

“Yo creo que nos vamos a topar en la noche con gente que va a venir a ver la función del Marcianeke que se va a encontrar que está suspendida”, lamentó Lillo la semana pasada.