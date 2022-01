A través de una sutil publicación en redes sociales, la banda Simply Red hizo un llamado a la vacunación y, de paso, envió un ácido mensaje a Novak Djokovic, cuya participación en el Abierto de Australia continúa es ascuas a raíz de su negativa a la inoculación.

“No seas un Djokovic, toma la ruta fácil, obtén tus golpes contra el covid-19, protégete y protege a los demás. Estamos en esto juntos”, escribieron en su cuenta en Twitter, en un post que rápidamente se convirtió en viral.

Seguido a la publicación, compartieron una gráfica que muestra las hospitalizaciones por covid-19 de mayores de 18 años en Estados Unidos entre enero y noviembre de 2021, y cómo la tasa se incrementó dramáticamente entre los no vacunados.

Don’t be a Djokovic, take the easy route, get your COVID-19 jabs, protect yourself and others. We’re In This Together.

— Simply Red (@SimplyRedHQ) January 10, 2022