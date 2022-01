Por si no bastaba con los líos provocados por Novak Djokovic en el Abierto de Australia, ahora fue un tenista local el que puso en aprietos a la organización con una insólita confesión.

Bernard Tomic, otrora 17° del mundo y actual 257° del ranking ATP, aseguró en pleno partido de qualy ante el ruso Roman Safiullin (146°) que estaba contagiado de covid-19.

Según Olé, el oceánico perdía 1-2 en el segundo set, luego de caer 1-6 en el primer parcial, y le dio una inesperada respuesta a la jueza de silla cuando ésta le consultó si necesitaba atención médica.

“Estoy convencido de que tengo covid. Te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de acá a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú”, sostuvo Tomic.

El jugador australiano continuó hablando con la umpire brasileña Aline Da Rocha Nocinto, quien lo miraba incrédula por sus declaraciones.

“No puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR”, continuó reclamando Bernard Tomic.

Al oceánico se le vio agotado durante el encuentro, que acabó 1-6 y 4-6 en su contra, y se tomó el pulso en reiteradas ocasiones.

Tras quedar eliminado del primer Grand Slam del año, el 257° del ATP utilizó sus redes sociales para criticar a la organización del Abierto de Australia.

“Me siento realmente enfermo, estoy de vuelta en la habitación del hotel. Ya he hablado con los médicos y me dijeron que me ponga en aislamiento, no pueden tratarme aún para evitar contacto”, escribió Tomic.

“Gracias por todo el apoyo, ha sido muy decepcionante lo de hoy porque quería enorgullecer a todos los australianos y rendir bien en mi casa”, cerró el oceánico.