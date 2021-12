Uno de los festivales de música en vivo más importantes del mundo anunció su arribo a Chile. Se trata de Primavera Sound, evento catalán que confirmó su primera versión en Santiago para noviembre de 2022.

El anuncio coincide con otro hito internacional de la cita fundada en Barcelona en 2001: la publicación del cartel de invitados de su debut en Estados Unidos, agendado para septiembre de 2022 en Los Angeles con una chilena como protagonista: Paloma Mami.

Con solistas y colectivos que van desde el rock y el pop hasta la música electrónica y el trap, desde los circuitos independientes hasta los nombres consolidados, Primavera Sound destaca como uno de los festivales de música en vivo más cotizados del mundo.

Artistas y bandas como Sonic Youth, Public Enemy, Radiohead, Pet Shop Boys, My Bloody Valentine, Pulp, Patti Smith, Kendrick Lamar, Blur, The Cure, Pixies, PJ Harvey, Arcade Fire y Queens of the Stone Age, entre muchos otros, han sido algunos de sus invitados.

En Chile, la producción del primer Primavera Sound estará a cargo de la firma Rock Stgo (la misma a cargo del arribo de Rock in Rio Chile, aún sin fecha) y se realizará entre el 7 y el 13 de noviembre de 2022, con el Parque Bicentenario de Cerrillos como sede principal.

Allí, de acuerdo al diario La Tercera, se montarán seis escenarios. Pero este no será el único polo musical: replicando a la versión española, la programación se extenderá durante toda la semana a otros puntos de la capital, como salas de música y teatros.

¿Cómo será?

Se estima que más de 100 artistas internacionales y locales sea parte del cartel de invitados, que será revelado en los próximos meses así como la información de tickets y precios.

De acuerdo al matutino, la presentación oficial del proyecto, agendada hoy al mediodía en Cerrillos, tendrá la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; el director de ParqueMet, Martín Andrade; el Gobernador Metropolitano Claudio Orrego y la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse.

“Nuestro festival va a tener alrededor de seis escenarios distribuidos por todo el parque, con distintas opciones de música. El montaje abarca aproximadamente 60 hectáreas del parque Cerrillos, dándonos así un gran ambiente y un gran espacio para nuestros asistentes”, señaló Felipe Araya, director general de Rock Stgo.

“La cantidad de artistas va variando, pero debiésemos tener entre 100, 150 artistas durante la realización del festival”, agregó el productor, además de confirmar que la cita chilena repetirá algunos nombres de las versiones española y estadounidense.