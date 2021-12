El cantante canadiense Shawn Mendes lanzó "It'll Be Okay", canción que trata el fin de su relación con Camila Cabello.

A pocas semanas de que Camila Cabello y Shawn Mendes confirmaran el fin de su relación amorosa a través de redes sociales, el cantante canadiense lanzó It’ll Be Okay, canción que relataría el fin su historia de amor.

Sin embargo, no parece ser una historia alegre, ya que el nuevo single de Mendes, inicia de por sí con preguntas como “¿Podremos hacerlo? ¿Esto dolerá? Podemos intentar sedarlo, pero nunca funciona”, dice, para el sufrimiento de los fans.

De acuerdo a cómo a avanzando su canción, el músico relata como ve que ambos comienzan a distanciarse y empieza a afrontar que el fin de su romance está frente a ellos.

“Me he empezado a imaginar un mundo en el que no coincidimos. Me está poniendo enfermo pero sé que nos curaremos y saldrá el Sol”, asegura.

“Si me dices que te vas, te lo pondré fácil. Todo estará bien. Si no podemos parar de sangrar, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te amaré de todas formas”, canta en el coro.

Mendes también describe cómo en su relación ambos soñaban con un futuro juntos, pero que no logró ser.

La pareja anunció la ruptura en noviembre, cuando a través de Instagram ambos escribieron que decidieron “poner fin a nuestro romance”, asegurando que “nuestro amor el uno por el otro es más fuerte que nunca”.

Entonces, también aseguraron que continuarían “siendo mejores amigos”.

A fines de noviembre, una fuente cercana a la pareja aseguró a la revista People que Mendes y Cabello “tuvieron una intensa relación el año pasado y pasaron meses juntos durante el encierro en Miami”.

De acuerdo a la revista, la pareja se veía feliz de estar junta y descansar del trabajo.

“Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Es más como si volvieran a una vida normal. Tienen carreras que los están llevando en diferentes direcciones: Pasaron de estar todos los días juntos a no tener tiempo juntos”, aseguraron.